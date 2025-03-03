【新商品】水とパスタを入れるだけ！電子レンジでパスタを簡単に茹でられる調理器が新登場
株式会社シービージャパン
１.容器の目盛りまで水を入れる。
２.容器にパスタを入れ塩を少々入れる。
３.フタをしないで電子レンジで加熱する。
４.フタをして、湯切り穴からお湯を捨てたら出来上がり。
可愛らしくて使い勝手の良い２カラー
ホームページ :
https://cb-j.com/products/001-85/
オンラインストア :
https://cbj-store.com/products/cbj-367?_pos=2&_sid=ac5a2d485&_ss=r
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株式会社シービージャパン
【商品に関するお問い合わせ先】
様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区 代表取締役社長：樋口圭介）は、『atomico レンジで簡単調理パスタ』を2025年2月に発売致しました。
電子レンジでパスタが茹でられる『atomico レンジで簡単調理パスタ』。
パスタと水を入れ塩を振り、電子レンジでチンした後はそのまま湯切りも出来るパスタ専用容器です！
フタにはパスタゲージと、本体内側には水量が一目で分かるメモリが付いているので
他の調理器具を用意する必要はありません。
鍋やフライパンでパスタを茹でるよりも、電子レンジで簡単に作れる上
茹で加減も毎回安定した麺の硬さに出来るので、いつもお好みの食感を楽しめます。
作り方はとても簡単
１.容器の目盛りまで水を入れる。
２.容器にパスタを入れ塩を少々入れる。
３.フタをしないで電子レンジで加熱する。
４.フタをして、湯切り穴からお湯を捨てたら出来上がり。
お皿に綺麗に盛り付ければ、美味しそうなパスタが簡単に出来上がります！
パスタゲージ付き
大きい穴は200g（2人分）
小さい穴は100g（1人分）の計量が出来ます。
水の量が量れるメモリ付き
必要な水の量が分かるメモリ付き。（最大４人分までメモリが付いています。）
湯切り穴付き
電子レンジで温めた後は、湯切り穴から簡単にお湯を湯切ることが出来ます。
製品情報
可愛らしくて使い勝手の良い２カラー
商品名/atomico レンジで簡単調理パスタ
価格/\1,100（税込）
サイズ/W307×D157×H76mm
重量/165g
満水容量/1.9L
実容量/1.3L
主材質/ポリプロピレン
耐熱温度/140℃
耐冷温度/－20℃
原産国/中国
ホームページ :
https://cb-j.com/products/001-85/
オンラインストア :
https://cbj-store.com/products/cbj-367?_pos=2&_sid=ac5a2d485&_ss=r
YouTube :
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株式会社シービージャパン
【商品に関するお問い合わせ先】
株式会社シービージャパン 広報担当：脇田
電話：03-5888-1051 メールアドレス：t-wakita@cb-j.com