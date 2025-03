株式会社R6Bが株式会社TSIのオンラインストアShopify統合プロジェクト「mix.tokyo」を構築支援しリニューアル公開

株式会社R6B

株式会社R6B(本社:東京都世田谷区)は、TSIホールディングスグループの株式会社TSI(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:下地 毅、以下、TSI)が展開する30超に及ぶアパレル・ファッションブランドのオンラインストア基盤をShopifyで統合するプロジェクト「mix.tokyo(ミックスドットトウキョウ)」のリニューアルを支援し、このたび新たに公開されたことをお知らせいたします。

第一弾としてTSIの運営する「NANO universe (ナノ・ユニバース)」のオンラインストアを8月27日にオープンし、この度第二弾として同社の運営する「mix.tokyo(https://mix.tokyo/)」がオープンいたしました。

TSIは、2011年の設立以来、各ブランドの自主性を重視し、ブランド力の強化を通じてグループ全体の成長を遂げてきました。そして、さらなる成長と企業価値の向上を目指し、ブランド横断での全社最適な事業運営に向けた構造改革を加速させる中期経営計画「TSI Innovation Program 2027」を2024年4月に発表しました。

この計画の一環として、ブランドごとに運営されていたオンラインストアを統合し、「mix.tokyo」のリブランディングを実施。事業の効率化と顧客接点の強化を図るため、オンラインストア基盤としてShopifyを採用し、株式会社R6Bがそのリニューアル構築を支援いたしました。

今回のリニューアルでは、Shopify Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、カントリーマネージャー:ショーン・ブロートン、以下:Shopify Japan)が提供するコマースプラットフォーム「Shopify(ショッピファイ)」の拡張性を活かし、株式会社Stack(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:福田涼介、以下「Stack」)が提供するクラウド型基幹システム「SQ (エス・キュー)」を導入。さらに、Shopifyストアフロントに必要な機能を実装し、より使いやすいショッピング環境を構築しました。

株式会社Stack



また、顧客が「どこで買うか」を意識することなく、自由に購買できるオムニチャネルを実現するためオンラインストアと実店舗との連携を強化し、Shopifyと基幹システムを連携。店舗受け取りや、「SQ(https://stack.inc/pages/sq)」のCRM機能を活用して刷新した、店舗・EC横断のメンバーシッププログラムを提供。加えて、モバイルアプリについてもStackの「Appify(https://stack.inc/pages/appify)」を導入することで、Shopifyストアフロントとのシームレスな購入体験を実現。TSIの30超ブランドを統合しながらも、顧客が「いつ・どこで・どう買うか」に縛られず、オンラインとオフラインを融合したスムーズな購入が可能になりました。

今後もEC事業のさらなる発展を目指し、顧客の利便性向上やブランド体験の充実に努めるとともに、市場の変化に柔軟に対応しながら、より快適で魅力的なショッピング環境の提供を支援してまいります。

■当社について

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。

2020年にはShopify Expertsの認定、2021年には多くの高品質オンラインストアを構築したことが評価され「Best Agency Partner of The Year 2021」、2023年には「Shopify Plus Partner of the Year」を受賞し、昨年は2年連続となる「Shopify Plus Partner of the Year 2024」を受賞。

これまでに460社を超えるShopifyマーチャントクライアントに加え、190社以上のMA(マーケティングオートメーション)・SNS支援を行っております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社R6B 広報チーム:鈴木

Xアカウント:@shio07142(https://x.com/shio07142)

https://r6b.jp

株式会社R6B

株式会社R6Bは、豊富な実績を持つデザイナー、エンジニア、ディレクター、プランナーからなる層の厚いエキスパートチームを編成し、国内外のマーチャントが抱えるコマースの課題を解決しています。



これまでに460社を超えるShopifyマーチャントクライアントに加え、190社以上のMA(マーケティングオートメーション)・SNS支援を行っております。