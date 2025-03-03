【名古屋タカシマヤ】バレンタイン催事「2025 アムール・デュ・ショコラ」49億円以上を売上げ、過去最高売上を更新

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株式会社 ジェイアール東海高島屋

ジェイアール名古屋タカシマヤのバレンタイン催事 開店25周年記念「2025アムール・デュ・ショコラ ～ショコラ大好き!～」は来店客数90万人以上、49億円以上を売上げ、過去最高売上を更新しました。



■会 期　 　：2025年1月17日（金）～２月14日（金）〔29日間〕


■会 場　 　：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 メイン会場、


　　　 　　　 9・8・７・6・5・4・3・1階 サテライト会場、


　　　 　　　 フードメゾン 岡崎店 サテライト会場〔1月22日（水）～2月14日（金）〕


■売上高　 ：49億円以上　※過去最高売上


■来店客数 ：90万人以上


※いずれも、先行販売会〔1月16日（木）〕、サテライト会場、EC売上を含む



2025年2月11日（火・祝）10階 メイン会場の様子


〔参考／前回（2024）実績〕


□会期 　　 ：2024年1月18日（木）～２月14日（水）〔28日間〕


□会 場　　 ：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 メイン会場、


　　　 　 　　9・8・6・5・4・3・1階 サテライト会場、


　　　 　　　フードメゾン 岡崎店 サテライト会場〔1月24日（水）～2月14日（水）〕


□売上高　　：41億円以上　


□来店客数　：80万人以上


※いずれも、先行販売会〔1月17日（水）〕、サテライト会場、EC売上を含む