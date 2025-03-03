【名古屋タカシマヤ】バレンタイン催事「2025 アムール・デュ・ショコラ」49億円以上を売上げ、過去最高売上を更新

株式会社 ジェイアール東海高島屋

ジェイアール名古屋タカシマヤのバレンタイン催事 開店25周年記念「2025アムール・デュ・ショコラ ～ショコラ大好き!～」は来店客数90万人以上、49億円以上を売上げ、過去最高売上を更新しました。

■会 期 ：2025年1月17日（金）～２月14日（金）〔29日間〕

■会 場 ：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 メイン会場、

9・8・７・6・5・4・3・1階 サテライト会場、

フードメゾン 岡崎店 サテライト会場〔1月22日（水）～2月14日（金）〕

■売上高 ：49億円以上 ※過去最高売上

■来店客数 ：90万人以上

※いずれも、先行販売会〔1月16日（木）〕、サテライト会場、EC売上を含む

2025年2月11日（火・祝）10階 メイン会場の様子

〔参考／前回（2024）実績〕

□会期 ：2024年1月18日（木）～２月14日（水）〔28日間〕

□会 場 ：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 メイン会場、

9・8・6・5・4・3・1階 サテライト会場、

フードメゾン 岡崎店 サテライト会場〔1月24日（水）～2月14日（水）〕

□売上高 ：41億円以上

□来店客数 ：80万人以上

※いずれも、先行販売会〔1月17日（水）〕、サテライト会場、EC売上を含む