中国ドラマ『華の出陣～麗将・阿麦の仇討～』2025年4月よりチャンネル銀河でTV初放送！

CSエンターテインメントチャンネル「チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」は、家族を奪った仇への復讐を誓う男装の女将軍の壮烈な闘いと愛に彩られた半生を描く、破格の大河ロマン『華の出陣~麗将・阿麦の仇討~』を、2025年4月にTV初放送いたします。

この放送を記念して、第1話が無料で観られるオンライン試写会を本日10時から実施いたします。

ぜひ、中国ドラマはチャンネル銀河でお楽しみください。

『華の出陣~麗将・阿麦の仇討~』第1話無料オンライン試写会を実施中!

(3/3(月)10時~4/1(火)15時まで)

▼『華の出陣~麗将・阿麦の仇討~』番組ページ

『華の出陣~麗将・阿麦の仇討~』(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.家族を皆殺しにした義兄を追う男装の女将軍その壮烈な闘いと愛に彩られた半生を描く、破格の大河ロマン!!

<あらすじ> (#1より)

家族を皆殺しにされた、その真相にたどり着くことができるのか――男装の女将軍の壮烈な闘いと愛に彩られた半生を描く

雷鳴轟く雨の夜、凶刃が父の体を刺し貫いた――。10年前、まだ幼い頃に目撃したその光景を、阿麦(アマイ)は忘れることができなかった。やがて美しい娘に成長した彼女は、男の身なりをし、周囲を欺いて暮らすように。そして、盛国公であった父を亡き者にした義兄・陳起(チャン・チー)を捜すために盛都(せいと)に留まるうち、ひょんなことから定南侯・商維(シャン・ウェイ)の子・易之(イージー)と出会うのだった。その矢先、商易之は刺客に襲われる。 阿麦に助けられ難を逃れるも、時を同じくして、辺境から凱旋したばかりの商維の身にも異変が…。死を目前にした商維は易之に、亡き前皇太子が実父である事実や皇帝・斉景(チー・ジン)に命を狙われていることを告げ、急いで盛都を離れるよう命じるのだった。

皇位継承者・ 商易之との運命的な出会い、 立ちはだかる敵将・常諐青(チャン・ユーチン)との攻防、そして仇である義兄・陳起との決着…。果てなき戦いの日々に身を投じた阿麦が死闘の果てに見たものとは?

『太子妃 狂想曲<ラプソディ>』『雪中悍刀行』チャン・ティエンアイ主演!

チャン・ハオウェイ、ワン・ルイチャンら人気と実力を兼ね備えた注目キャスト陣が豪華共演!

2024年1月31日に中国での配信が始まった本作は、Guduo熱度指数ランキング ウェブドラマiQIYI部門で連続21日TOP3入りを果たすなど熱烈な支持を集め、早くも劇場版の公開が待たれている注目作だ。この人気を支えたのは、主人公・阿麦に扮したチャン・ティエンアイの凛々しい魅力に尽きるだろう。『太子妃 狂想曲<ラプソディ>』で皇太子妃に転生したプレイボーイを演じブレイクした彼女だったが、今回は復讐に燃える女将軍という硬派な役柄を堂々と好演。美しき女侠を演じた『雪中悍刀行~徐鳳年、北椋王への道~』からさらにスケールアップしたアクションにも果敢に挑戦している。共演には、命を救われたことで阿麦に心を寄せるようになる前皇太子の遺児・商易之役に『琅琊榜〈弐〉~風雲来る長林軍~』『慶余年~麒麟児、現る~』『黒豊と白夕~天下を守る恋人たち~』など、ヒット作への参加が相次ぐチャン・ハオウェイ、北漠(ほくばく)きっての名将として阿麦の前に立ちはだかる美丈夫・常諐青役に『寵妃の秘密』シリーズや『長歌行』で知られるワン・ルイチャン、阿麦と強い絆で結ばれた戦友・唐紹義(タン・シャオイー)役に『フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話』『ブレイブ 大都市焼失』といった映画作品で活躍するガオ・ゴーら人気俳優たちが顔をそろえ、悲壮な決意を胸に秘めて戦場を駆け巡るヒロインの生き様を鮮烈に彩る。

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.『華の出陣~麗将・阿麦の仇討~』*TV初放送

放送日時:2025/4/2(水)スタート (月-金)23:00-24:00 ※スカパー!第1-2話無料放送

リピート:2025/4/3(木)スタート (月-金)9:30-10:30 ※スカパー!第1-2話無料放送

出演:チャン・ティエンアイ(阿麦[アマイ])、チャン・ハオウェイ(商易之[シャン・イージー]/斉渙[チー・ホワン])、ワン・ルイチャン(常諐青[チャン・ユーチン])、ガオ・ゴー(唐紹義[タン・シャオイー])、ジアン・ユンシー(徐秀児[シュー・シウアル])、ユー・ヤン(徐静[シュー・ジン])、イン・ジューション(斉景[チー・ジン])、ヤン・トンシュー(盛華[ションホワ]長公主)、ワン・ヨンチュエン(林[リン]宰相)、チェン・ジョンヤン(穆白[ムー・バイ])、スン・シャオロン(陳起[チェン・チー]) ほか

監督:ティエン・シャオボー(『小説の向こう側~To Ship Someone~』)

総脚本:ヤン・ホンウェイ、リウ・チョンロン(『河神-Tianjin Mystic-』)

脚本:リー・ヤン、グオ・ハオ、イン・ウェンディー、ファン・シューティン

制作:2024年/中国/字幕/全36話/[原題]阿麦従軍

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

チャンネル銀河とは、日本初放送を含む世界各国の歴史ドラマから「松本清張サスペンス」、「孤独のグルメ」等の国内ドラマやNHKの豪華歌謡番組まで、大人世代の番組が満載のドラマ・エンターテインメントチャンネル。J:COMなど全国のケーブルテレビや、スカパー!、IPTVを通じ、約561万世帯(2024年11月末現在)のお客様にご覧いただいています。