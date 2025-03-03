【3/10開催】フロンティア・マネジメント事業再生チームとPEファンドの実態にせまる！
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年3月10日(月) 20:00よりオンラインにて、フロンティア・マネジメント株式会社マネージング・ディレクター 松井 佑磨 氏にご登壇いただくウェビナー『フロンティア・マネジメント事業再生チームとPEファンドの実態にせまる！ 』を開催いたします。
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/fmi_250310_1/?linkid=pr
事業再生コンサルティングで経営と財務を学びつつ、PEファンド業務で事業買収と経営再建に挑戦！
- 事業再生に関心のある方
- PEファンド/M&Aに興味のある方
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/fmi_250310_1/?linkid=pr
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年3月10日(月) 20:00よりオンラインにて、フロンティア・マネジメント株式会社マネージング・ディレクター 松井 佑磨 氏にご登壇いただくウェビナー『フロンティア・マネジメント事業再生チームとPEファンドの実態にせまる！ 』を開催いたします。
https://yamatohc.co.jp/dd/fmi_250310_1/?linkid=pr
フロンティア・マネジメント事業再生チームがPEファンドを運用！
事業再生コンサルティングで経営と財務を学びつつ、PEファンド業務で事業買収と経営再建に挑戦！
「経営と投資」双方が学べる新たなプロフェッショナルキャリアの実情に迫ります。
- 事業再生に関心のある方
- PEファンド/M&Aに興味のある方
あてはまる方はこの機会に是非ご参加ください。
セミナー概要
セミナー ：フロンティア・マネジメント事業再生チームとPEファンドの実態にせまる！
会場 ：オンライン
日程 ：2025年3月10日(月) 20:00-21:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
フロンティア・マネジメント株式会社
マネージング・ディレクター
プロフェッショナル・サービス部門
プロフェッショナル・サービス部 副部長
松井 佑磨 氏
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/fmi_250310_1/?linkid=pr