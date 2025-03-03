多彩な機能が一つに。北海道旅行やビジネスシーンに最適な一冊！時刻表とダイアリーがセットになった便利で今までにない手帳。「JR北海道時刻表付き手帳2025」発売！

写真拡大 (全2枚)

株式会社　交通新聞社

「JR北海道時刻表付き手帳2025」





仕様


◆　A6ポケットサイズ 全１６０ページ


◆　週間時間割表、西暦・和暦早見表、ID・PW備忘録、度量衡換算表、駅窓口連絡先


◆　2025 ・ 2026 年間カレンダー


◆　14ヶ月ダイアリー（2025. 3月 ～ 2026. 4月）(1週間1ページ）


◆　JR北海道時刻表


◆　MEMOページ


◆　スピン付き、クリスタルビニールに封入


時刻表


◆　北海道新幹線＋道内接続列車


◆　特急列車　特快-快速-区快エアポート


◆　道内線区別在来線　


定価


◆　一冊　750 円（税込 825円）


販売期間


◆　2025年3月1日～2025年5月10日


購入窓口はこちらから　


https://shop.kotsu.co.jp/shopdetail/000000002969/



取扱店舗






【本件に関するお問い合わせ】


株式会社交通新聞社　北海道支社


MAIL：hcustomer@kotsu.co.jp



株式会社交通新聞社について


『ＪＲ時刻表』『旅の手帖』『散歩の達人』『鉄道ダイヤ情報』などの月刊誌、鉄道関連書籍・新書・児童書などの出版のほか、Webメディア『トレたび』『さんたつ』を運営。



【会社概要】


社名：株式会社交通新聞社


本社所在地：東京都千代田区神田駿河台2-3-11


代表取締役社長：伊藤嘉道


HP：https://www.kotsu.co.jp/