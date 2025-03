関西最大規模！文具の祭典「文具女子博in大阪2025」にマリモクラフトが出店決定！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト(本社:東京都江東区)は、2025年3月6日(木)から9日(日)まで大阪南港ATCホールにて開催される「文具女子博in大阪2025」に出店いたします。

「文具女子博」とは、累計来場者数50万人以上を誇る日本最大級の文具の祭典です。昨年に続き、今年も大阪での開催が決定いたしました。

今回、マリモクラフトは2回目の大阪会場での出店となります。2024年12月の横浜会場でも多くのお客様にご好評いただいた、”私だけの美術館”をテーマにした「Frame&Elements」シリーズのエレメントピンやフレームトートバッグ、未確認生物「UMA」をユーモアたっぷりにアレンジした、ほっこり楽しめるアクリルクリップ(全10種/ガチャガチャ形式)などを先行販売いたします。また、SNSフォローで移動販売車グッズトラック「Chara★Van」の看板風ステッカーをプレゼントいたします。

お気に入りアイテムを会場でぜひ見つけてみてください。

詳細はこちら

マリモクラフト公式サイト▶https://marimocraft.co.jp/product/bungujoshi2024/

イベントの最新情報は「マリモクラフト イベント用Xアカウント」にてお知らせいたします。

マリモクラフト イベント用Xアカウント▶https://x.com/marimocraft_eve

「文具女子博in大阪2025」開催概要

開催期間:2025年3月6日(木)~9日(日)

開催時間:10:00~17:00(最終入場16:30)

※最終日は16:00まで(最終入場15:30)

※再入場不可

※3月5日(水) 16:30~18:30はプレミアムタイムを開催(プレミアムタイム入場チケットが必要です)

開催場所:大阪南港ATCホール

大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1-10

【マリモクラフト出店ブース:AE-13】

※入場にはチケットの購入が必要となります。

詳細は文具女子博公式サイトをご確認ください。

▶文具女子博公式サイト(https://bungujoshi.com/event/osaka2025/)

商品のご紹介Frame&Elements

イベント先行販売商品

「Frame&Elementsシリーズ」!

テーマは「私だけの美術館」。からっぽの額縁と、可愛い絵画のモチーフをご用意しました。何を飾るかはあなた次第!お気に入りのエレメントを集めて、「私による私のための展覧会」を開催しませんか?

ハンカチスカーフ(別売)との組み合わせもおすすめです!

フレームトートバッグ<全2種>各2,200円(税込)

お気に入りは「額に入れて飾る」時代!あなただけの名画をトートバッグにして持ち歩きませんか?

エレメントピン<全10種>各550円(税込)

お気に入りの要素=エレメントをモチーフ化したピンバッジです。お気に入りの絵、力をもらえる絵、何だか気になってしまう絵…それはすべて自分を形作るエレメンツ。額に飾ればあなただけの美術館に!

中身が見えるので、入れる小物によって色々な楽しみ方ができます♪

クリアマルチケースSS<全3種>各935円(税込)

スカーフとお揃いの「グリッド線」がシンプルでスタイリッシュなマルチケースです。他のアイテムと色を組み合わせても良し!

大判なので、首元やバッグに巻いておしゃれを楽しむこともできます♪

ハンカチスカーフ<全3種>各1,100円(税込)

美術館のタイルのようなグリッドと曲線美。トートやお洋服に合わせても◎

気分はまさにパリジェンヌ!なハンカチスカーフです。

エレメントピン(別売)と組み合わせて、フレームに飾る絵画のようにしてお楽しみいただけます!

ミニフレーム巾着<全3種>各550円(税込)

たったひとつを愛でるには、専用の額縁を。手のひらサイズでどこにでも持っていける、コンパクトな巾着です。

The Silly Side of the UMA

UMA、それは未確認生物、そして我々人間のロマン。遭遇してしまったけれど、思わず「あれっ?」と首を傾げてしまうようなシーンを集めたアクリルクリップを、ガチャガチャ形式でお届けします!

UMAアクリルクリップ<全10種>各550円(税込)

ガチャガチャ形式での販売となります。何が出るかはお楽しみ!

ノベルティ情報

グッズトラック「Chara★Van」(キャラヴァン)の公式SNS(X/Instagram)のフォロー画面をご提示いただいた方に、「ノベルティステッカー」を1点プレゼントいたします。

※各日の配布分がなくなり次第終了となります。

グッズトラック「Chara★Van」X

▶@marimo_charavan(https://x.com/marimo_charavan)

グッズトラック「Chara★Van」Instagram

▶@marimo_chara_van(https://www.instagram.com/marimo_chara_van/)

文具女子博 公式サイト・SNS

文具女子博 公式サイト

▶https://bungujoshi.com/

文具女子博 公式Xアカウント

▶https://x.com/bungujoshi

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

▶マリモクラフト公式HP(https://marimocraft.co.jp/)

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

▶マリモクラフト イベント用X(https://x.com/marimocraft_eve)

▶マリモクラフト 公式X(https://x.com/marimo_craft)

▶マリモクラフト 公式Instagram(https://www.instagram.com/marimocraft/)