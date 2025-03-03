2025年4月1日付 当社組織改正および人事について
東洋エンジニアリング株式会社
https://prtimes.jp/a/?f=d107878-153-835a097cae8d4481a46ff9f2b601540a.pdf
2025年4月1日付にて組織改正および人事異動を行いますのでお知らせいたします。
組織改正の内容
１. 法務部を経営管理本部から独立させて法務本部を新設し、その配下に企業法務部とプロジェクト法務部を設置
２. 危機管理室を経営管理本部総務部配下に移管
３. 新事務所本部を総務部へ統合
４. 営業統括本部
国内営業本部：営業部を営業一部、営業二部に改編
海外営業本部：尿素ビジネス開発室及び拠点調整室を廃止し、営業一部、二部、三部に改編
５. 先進技術ビジネス部をプロジェクト統括本部配下から営業統括本部に移管
６. プロジェクト統括本部プロポーザル本部にGX計画部を新設
７. バイオマス発電顧客サービス部を廃止し、その機能をプロジェクト本部に統合
(添付)2025年4月1日付ライン長人事、組織図（PDF）
https://prtimes.jp/a/?f=d107878-153-835a097cae8d4481a46ff9f2b601540a.pdf