NEC、「バックオフィス DXPO 大阪’25」に出展

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日本電気株式会社

NECは、2025年 3月 11日（火）～ 12日（水）にインテックス大阪で開催される


「バックオフィス DXPO 大阪’25」に出展します。


【総務部門のDX化を戦略的に推進】をコンセプトに最新ソリューションの展示を通して、未来のバックオフィスの姿とNECの果たす役割について、デモを用いて詳しくご紹介いたします。


事前登録はこちら（無料）：https://dxpo.jp/u/box/osaka25/user/entry(https://dxpo.jp/u/box/osaka25/user/entry)




詳細を見る :
https://jpn.nec.com/sap/event/dxpo_os25.html

<バックオフィス DXPO 大阪’25 開催概要>


会期：2025年 3月 11日（火）～ 2025年 3月 12日（水）


会場：インテックス大阪 4・5号館


ブース番号：9-27　経営支援・DX推進展


主催：ブティックス（株）


<ブース位置>




<出展ソリューションについて>


ソリューション１. Archibus

不動産管理、スペース管理、施設管理などの機能を提供する統合管理プラットフォーム「Archibus」。


NECは、Archibusを始めとした、ファシリティマネジメント高度化・DX化のための各種支援サービスやシステムをご提供しています。会場では以下のメニューをご覧いただけます。


・統合型ワークプレイス管理システム Archibus デモ


・総務DX診断サービス


・不動産ポートフォリオ診断サービス


Archibusの詳細はこちら：https://jpn.nec.com/dpi/archibus/index.html



ソリューション２. SAP Concur

間接費管理を高度化するサービスクラウド「SAP Concur」。


NECは、SAP Concurの導入ベンダーであると同時に、6 万人規模のSAP Concurユーザー企業でもあります。


・SAPConcur 導入時：NECグループの導入ノウハウをご提供


・SAPConcur 導入後：経費管理高度化に向けた業務改革の実践ノウハウをご提供


・経費管理高度化に向けて：伴走型のきめ細かい支援を実施し、NEC自身の改革で培ったConcurにとらわれないNEC独自のアセットを活用


SAPソリューションの詳細はこちら：https://jpn.nec.com/sap/index.html





来場者登録はこちら :
https://dxpo.jp/u/box/osaka25/user/entry


＜本件のお問い合わせ先＞


NEC ビジネスアプリケーションサービス統括部


E-Mail :sap-webinar@grp.jp.nec.com