NEC、「バックオフィス DXPO 大阪’25」に出展
NECは、2025年 3月 11日（火）～ 12日（水）にインテックス大阪で開催される
「バックオフィス DXPO 大阪’25」に出展します。
【総務部門のDX化を戦略的に推進】をコンセプトに最新ソリューションの展示を通して、未来のバックオフィスの姿とNECの果たす役割について、デモを用いて詳しくご紹介いたします。
事前登録はこちら（無料）：https://dxpo.jp/u/box/osaka25/user/entry(https://dxpo.jp/u/box/osaka25/user/entry)
詳細を見る :
https://jpn.nec.com/sap/event/dxpo_os25.html
<バックオフィス DXPO 大阪’25 開催概要>
会期：2025年 3月 11日（火）～ 2025年 3月 12日（水）
会場：インテックス大阪 4・5号館
ブース番号：9-27 経営支援・DX推進展
主催：ブティックス（株）
<ブース位置>
<出展ソリューションについて>
ソリューション１. Archibus
不動産管理、スペース管理、施設管理などの機能を提供する統合管理プラットフォーム「Archibus」。
NECは、Archibusを始めとした、ファシリティマネジメント高度化・DX化のための各種支援サービスやシステムをご提供しています。会場では以下のメニューをご覧いただけます。
・統合型ワークプレイス管理システム Archibus デモ
・総務DX診断サービス
・不動産ポートフォリオ診断サービス
Archibusの詳細はこちら：https://jpn.nec.com/dpi/archibus/index.html
ソリューション２. SAP Concur
間接費管理を高度化するサービスクラウド「SAP Concur」。
NECは、SAP Concurの導入ベンダーであると同時に、6 万人規模のSAP Concurユーザー企業でもあります。
・SAPConcur 導入時：NECグループの導入ノウハウをご提供
・SAPConcur 導入後：経費管理高度化に向けた業務改革の実践ノウハウをご提供
・経費管理高度化に向けて：伴走型のきめ細かい支援を実施し、NEC自身の改革で培ったConcurにとらわれないNEC独自のアセットを活用
SAPソリューションの詳細はこちら：https://jpn.nec.com/sap/index.html
来場者登録はこちら :
https://dxpo.jp/u/box/osaka25/user/entry
＜本件のお問い合わせ先＞
NEC ビジネスアプリケーションサービス統括部
E-Mail :sap-webinar@grp.jp.nec.com