資格保有者や専門知識を持つ女性に特化したキャスティングサービス「BEAUTY CONCIERGE produced by promodelstudio」の提供開始

「ビューティーコンシェルジュ|BEAUTY CONCIERGE produced by promodelstudio(https://bc.youmaycasting.com/)」とは、健康・美容・食をはじめ、ライフスタイルに関わる知見者や有識者など、国内外で活動する専門家の起用を、提案から契約までサポートするキャスティングエージェントです。

モデルインストラクター協会が主催するアカデミー「BEAUTY CONCIERGE produced by promodelstudio」(以下「Beauty Concierge」略)の資格保有者は、社会的肩書きがあり個性や人間性を超えた女性として美しい生き方を提唱する人材を抱えているため、直接キャスティングを依頼できます。

また、同時に提携する外部のリソースの活用として金融・医療・士業・ビジネス・美容・教育・食育・福祉などの国家資格保有者をメインに、厳選した民間企業の資格保持者まで、ご要望に応じてご提案可能なサービスを展開しています。



Beauty Conciergeは、この活動を通じて国内外で活動する専門家と全国の事業者を新たにマッチングし、資格保有者や専門知識を持つ女性の新しい活躍機会を創出してまいります。

■「Beauty Concierge」の強み

〈多角的な人材提案〉

Beauty Conciergeでは、社会的肩書きがあり個性や人間性を超えた女性として美しい生き方を提唱する”BEAUTY CONCIERGE”資格保有者を抱えており、直接キャスティングが可能です。また、提携している外部リソースにより、金融・医療・士業・ビジネス・美容・教育・食育・福祉などの国家資格保有者をメインに、厳選した民間企業の資格保持者まで、要望に応じて提案できます。

〈安心できる専門知識〉

資格取得者であること、専門知識を活かして実績を積み上げていることを条件としています。

専門知識を身につけ、社会的信用の保証があるからこそ、説得力と安心感を提供できます。

〈信頼されるキャスティング力〉

Beauty Conciergeは、芸能界・モデル業界のキャスティングからデジタル人材まで、全人種を扱うキャスティング会社「YOU MAY CASTING」と連携をしています。幅広いジャンルと要望に対応できる実績があるため、お客様に寄り添ったキャスティングが可能です。

〈市場ニーズに合った人材提案〉

商品開発や販促、市場調査などの様々なビジネスの側面で、エビデンスが重要な役割を果たしています。運営母体である株式会社プロモデルスタジオは、キャスティング業や人材発掘・育成も担っています。市場のニーズやトレンドを調査し、事実に基づく「証拠」「根拠」「裏付け」の証明に必要な人材、また影響力や好感度、親和性という多角的に支持を得ている人材や市場マーケットを熟知しているからこそ最適な人材提供を実現できます。

■「Beauty Concierge」の利用シーンの紹介

〈認知度拡大〉

製品(サービス)の品質には自信があるにもかかわらず、いまひとつ反響が得られないといった課題を抱えている企業の声を聞かれます。企業やブランドの名前だけでなく、製品の価値や強みなどのベネフィットなどが知られるためには、認知度拡大や価値を向上させるプロモーションが必要となります。

そこで認知度拡大に有効なアプローチとして、専門家のTV番組/ラジオ/WEBCM/インフォマーシャルをはじめ、PRイベントや商品・サービスの体験イベント/商談会/展示会などへの出演依頼を承ることが可能です。

〈権威付け〉

権威付けの素材として、専門家の知識で、根拠に基づき、サービスや商品の効果を伝えることで信頼性のある宣伝効果が期待できます。

専門家の知見を商品開発や商品監修に活かすことや専門家のコメントを、LPやECサイト、記事広告、バナーなど様々な媒体に掲載することによって、CVR改善、売上の向上、商品の信用・信頼の獲得、権威付けに効果的です。

〈宣伝販促活動〉

紙媒体やリアルイベント等のオフラインPRに加え、時代とともに増えてきているのがSNSをはじめとする動画広告などのオンラインPRです。

オフラインPRは、ブランドイメージ向上のためにメディアに注目され知名度ある専門家を起用し、企業と専門家との関わり、知見やエビデンスに基づいたコメント・解説をしていただくことで企業と商品の信頼をアピールすることができます。

オンラインPRでは、企業の自社メディアのみならず専門家自身のSNSでのPR投稿を行うことで、フォロワーへの訴求だけでなく、フォロワーでない人にも専門家が紹介しているという信頼から関心へ繋げることができます。

〈マーケティング〉

プロが使った感想を販促プロモーションに使用したい、商品やサービスに専門家のお墨付きがほしい等、専門家レビューという信頼性の高い調査結果を様々な用途に活用することができます。この利用シーンでは、専門家に商品やサービスを試用してもらい、専門家がアンケートに回答をします。また、肖像利用のご相談も可能です。Beauty Concierge認証マークの提供もできるので、競合との差別化を図ることができます。

〈ブランディング向上〉

昨今企業数が増加し、多業種展開やグローバル化も加速している状況の中、類似商品やサービスを提供する企業も多くなり、競合との争いが激しくなっています。競合他社との差別化が必要であり、何らかの付加価値が求められる現代に、専門家を起用することで、商品やサービスの価値を効果的に伝え、ブランドの信頼を築くことができます。CS向上が実現すると企業に対する評価も高くなるため、口コミや紹介によって新規顧客の獲得、売上拡大に繋がり、CSの向上がES向上にも直結します。



「Beauty Concierge」は人のキャスティングのみならず、制作業務から出口のPR業務、そして継続的なマーケティング業務まで、それぞれのスタッフが連携を取って、より良い広告・PR・イベント制作等のお手伝いも行っています。視覚的な印象と専門家の知見も活用し説得力のあるプロモーションを得意としています。

