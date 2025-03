台湾水上太陽光発電事業におけるコーポレートPPAに基づく売電開始について

東京センチュリー株式会社

東京センチュリー株式会社(本社:東京都千代田区、以下「当社」)は、台湾における水上太陽光発電事業※1(以下「本事業」)において、CIEL ET TERRE TAIWAN LIMITED(本社:台湾、漢字表記:夏爾特拉太陽能科技有限公司)、株式会社九電工(本社:福岡県福岡市)、九電みらいエナジー株式会社(本社:福岡県福岡市)と共同出資したSPC(特別目的会社)を通じて、2018年より、台湾FIT制度に基づき、発電した電力の全量を台湾電力株式会社に売電してまいりました。このたび、本事業の売電をKiWi New Energy Inc. (本社:台湾、漢字表記:奇異果新能源股份有限公司、以下「KiWi」)とのコーポレートPPA※2に基づく売電(以下「本PPA」)に変更し、2025年3月1日より電力供給を開始しましたので、お知らせいたします。

本PPAは、SPCを通じて発電した電力の大半をKiWiへ売電することで、安定した再生可能エネルギーの供給を行うものです。KiWiは、革新的なAIグリーン電力取引プラットフォーム技術に注力し、持続可能なエネルギーソリューションを提供する企業です。本PPAを通じて、環境への影響を軽減し、エネルギーコストを最適化することを目指しています。加えて、最終需要家であるTaiwan Family Mart Co.,Ltd. (本社:台湾、漢字表記:全家便利商店股份有限公司)およびDecathlon Taiwan Co.,Ltd. (本社:台湾、漢字表記:台灣迪卡儂有限公司)に対して、SPC由来の再生可能エネルギーの供給を予定しています。

台湾政府は2022年3月に発表した「2050年ネットゼロ排出ロードマップ」を達成するため、再生可能エネルギーの導入を推進しています。太陽光発電においては、2030年までに30GW、2050年までに40~80GWへの拡大を目指すなど長期目標を設定し、総電力に占める再生可能エネルギーの割合を大幅に引き上げる方針を掲げています。

今後とも当社は、高い知見を有する事業パートナーとともに、欧米・北米のみならず、台湾における再生可能エネルギーの供給拡大を目指すことで、さらなるクリーンエネルギーの普及ならびに脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

※1 台湾における水上太陽光発電事業への新規参入について(2018年4月9日付プレスリリース):https://ssl4.eir-parts.net/doc/8439/tdnet/1571159/00.pdf

※2 コーポレートPPA(PPA:Power Purchase Agreement(電力購入契約)の略):発電事業者が太陽光発電設備を発電事業者の費用で設置し、所有・維持管理した上で、発電した電力を電力需要先に供給する仕組み。

■SPC概要

■会社概要

1. KiWi New Energy Inc.

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76147/table/178_1_43bfd2b9ab3662af7f6eea44d09f02de.jpg ]

2. Taiwan Family Mart Co.,Ltd.

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76147/table/178_2_df1877c43c8d4677140181c80f43de6e.jpg ]

3. Decathlon Taiwan Co.,Ltd.

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/76147/table/178_3_8ff33c6afd98bea67a1cfe612d47f196.jpg ]

東京センチュリー株式会社

東京センチュリーは、リースを祖業とし、国内外のパートナー企業との共創による「金融×サービス×事業」を融合したビジネスモデルを展開する業界トップクラスの金融・サービス企業です。

広範な顧客基盤を有する「国内リース事業分野」、法人・個人向けオートリースにレンタカーを擁する「オートモビリティ事業分野」、航空機や不動産を中心に成長を牽引する「スペシャルティ事業分野」、世界30以上の国と地域に拠点網を有する「国際事業分野」、太陽光発電や蓄電池等の再生可能エネルギー関連事業を展開する「環境インフラ事業分野」の5つの分野で事業を展開。幅広い事業領域で社会課題の解決に貢献する独自の金融・サービスを提供しております。