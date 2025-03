『ヒプノシスマイク』初の映画を記念しLeminoプレミアムで過去LIVE映像を独占配信決定！ 白熱のラップバトルを劇場版と合わせて楽しめるチャンス！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円(税込)※1「Leminoプレミアム」において、2025年3月3日(月)18:00より「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE <<2nd D.R.B>>」、2025年4月1日(火)正午より「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3DCG LIVE “HYPED-UP 01”」「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3DCG LIVE “HYPED-UP 02”」を独占配信いたします。

日本初の観客参加型インタラクティブ映画として話題のファイナルディビジョン・ラップバトル 映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の公開を記念して、Leminoプレミアムで過去LIVE映像を独占配信!

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE ≪2ndD.R.B≫」では、2021年1月と2月に行われたライブの3公演「1st Battle -どついたれ本舗 VS Buster Bros!!!-」、「2nd Battle -Bad Ass Temple VS 麻天狼-」、「3rd Battle -Fling Posse VS MAD TRIGGER CREW-」の白熱のBattleをお届け!

また、熱狂溢れた『ヒプマイ』初の3DCGライブ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3DCG LIVE “HYPED-UP 01”」に加え、2ndアルバム『CROSS A LINE』収録曲や、Division Leadersによる「UNITED EMCEEZ -Enter the HEXAGON-」、更にはThe Dirty Dawgの「T.D.D LEGEND」を初披露するなど、"HYPED-UP 01"から進化を遂げた「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3DCG LIVE “HYPED-UP 02”」をお見逃しなく!

白熱のライブを映画と合わせて楽しめるチャンスを要チェック!

また、Leminoでは映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の公開を記念して、豪華キャスト陣が集結した特別番組「映画ヒプノシスマイク 公開記念! ~Lemino Special Edition~」を独占無料配信中!木村昴、石谷春貴、天崎滉平、野津山幸宏、木島隆一、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治らが出演し、映画の魅力や見どころをたっぷりと紹介します。番組では、「ファイナルディビジョン・ラップバトル」の仕組みや楽しみ方を解説。ファン必見の本番組もお見逃しなく!

【配信概要】

■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE <<2nd D.R.B>>

配信開始日時:2025年3月3日(月)18:00~

■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3DCG LIVE “HYPED-UP 01”

配信開始日時:2025年4月1日(火)正午~

■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3DCG LIVE “HYPED-UP 02”

配信開始日時:2025年4月1日(火)正午~

提供形態:Leminoプレミアム 月額990円(税込)※1

■映画ヒプノシスマイク 公開記念! ~Lemino Special Edition~

配信中

提供形態:無料配信

特設サイトURL :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000111/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202503_nr-hypnosismiclp-0303

【Lemino概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

・「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※別途パケット通信料がかかります。

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

