京都プラザホテルズ「南紀白浜　和みの湯　花鳥風月」２年連続！楽天トラベルアワードW受賞！

株式会社京都プラザホテルズ

平素より京都プラザホテルズグループをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、京都プラザホテルズが所有運営しております「南紀白浜 和みの湯 花鳥風月」（和歌山県南紀白浜温泉）が、楽天トラベル様にて昨年に続き２年連続で「ゴールドアワード」と「日本の宿」の二つの賞をいただくことができました。

開業２年目から連続でこのような名誉ある賞をいただくことができたことは、日頃お世話になっておりますお客様からのご支援があってのことでございます。これに満足することなく、お客様に常に喜んでいただけるよう、一層の努力を重ねて参りますので、引き続き花鳥風月をはじめ京都プラザホテルズグループを何卒よろしくお願い申し上げます。

京都プラザホテルズ

代表取締役社長

清水 大輔

グループ各店は次の通り

■京都プラザホテル本館・新館 ・・・・・・京都府京都市南区西九条蔵王町28

https://www.kyoto-plazahotel.co.jp/

■京都プラザホテル京都駅南 ・・・・・・・京都府京都市南区東九条上御霊町52

https://kph-minami.com/

■京都プラザホテル近鉄十条 ・・・・・・・京都府京都市南区西九条菅田町1-1

https://kph-jujo.com/

■尼崎プラザホテル阪神尼崎 ・・・・・・・兵庫県尼崎市神田北通3丁目27

https://www.plaza-hotel.jp/

■ホテルアストンプラザ姫路 ・・・・・・・兵庫県姫路市飾磨区中島763-1

https://www.aston-plaza.com/

■大阪守口プラザホテル大日駅前 ・・・・・大阪府守口市八雲東町2-82-35

https://moriguchi-ph.com/

■ホテルアストンプラザ関西空港 ・・・・・大阪府泉佐野市南中安松674-1

https://www.aston-kix.com/

■ホテルアストンプラザ大阪堺 ・・・・・・大阪府堺市堺区大町東4丁2-30

https://aston-sakai.com/

■ホテルアストンプラザ広島海田市駅前 ・・広島県広島市安芸区船越南3-1-11

https://aston-hiroshima.com/

■南紀白浜 和みの湯 花鳥風月 ・・・・・・和歌山県西牟婁郡白浜町3729‐32

https://shirahama-kachofugetsu.com/