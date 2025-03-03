映像関連機器 楽天スーパーセール参加のお知らせ
Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、2025年3月4日(火)より開催される楽天スーパーセールに参加することをお知らせいたします。
ワイヤレスでHDMI機器へ転送するHDMIワイヤレスアダプターなどを最大50％OFFで販売いたします。
また、ホストデバイスに充電しながらSSDへの保存やプロジェクターへの投影ができるPDPアダプターでは、MagSafe対応ケースやポータブルSSD、ワイヤレスアダプターなどとのセット品もセール対象としてご用意いたしました。さらに、一部製品についてはポイント5倍付与いたします。
なお、楽天モバイル会員限定で先行セールが開催され、こちらの先行セールにも参加いたします。
この機会にぜひ、お買い求めください。
＜セール期間＞
先行セール（楽天モバイル会員限定）：2025年３月３日（月）20:00 ～ 2025年3月4日(火)19:59
楽天スーパーセール：2025年3月4日（火）20：00～2025年3月11日（火）01:59
Nextorage公式ショップ 楽天市場店
https://search.rakuten.co.jp/search/event/%E6%9C%80%E5%A4%A750%EF%BC%85OFF/?ev=24&sid=407055(https://search.rakuten.co.jp/search/event/%E6%9C%80%E5%A4%A750%EF%BC%85OFF/?ev=24&sid=407055)
【セール対象製品】※表記価格はすべて税込みです。
■ベッドルームプロジェクター
・小型軽量静音設計のプロジェクター
※ポイント5倍
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_1_95eb79f7b1273a2afb8a376e415d6781.jpg ]
NMP-NX1製品ページ: https://www.nextorage.net/nx1/
・NX1専用ワイドアングルレンズ
※ポイント5倍
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_2_533b93f739e1b663da9314647f0dad9e.jpg ]
NMP-LA1製品ページ：https://www.nextorage.net/nx1/nmp-la1/
■PDPアダプター
・映像出力やデータ転送と同時に給電可能なマルチアダプター
※ポイント5倍
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_3_c9ec6e4c122e1a53763bcf30a779c7ee.jpg ]
NX-PDPA1製品ページ: https://www.nextorage.net/vre/pdpa1/
■HDMIワイヤレスアダプター
・プラグアンドプレイで簡単接続。ワイヤレスで映像を楽しめるHDMIアダプター
※ポイント5倍
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_4_0c2334409def18236e63b59965e065f2.jpg ]
ワイヤレスアダプター製品ページ: https://www.nextorage.net/adapter/nmp-hc1/
■ポータブルSSD
・NX-P2SEシリーズ： USB3.2 Gen２、USB3.2 Gen2x2対応の高速データ転送可能な、小型軽量ポータブルSSD。 PUレザーキャリングポーチ付き
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_5_0b909fc1d68a5ef0435fb40973794ecc.jpg ]
NX-P2SEシリーズ製品ページ：https://www.nextorage.net/ssds/p2se/
・NX-P2SE Gシリーズ： L字コネクターのショートケーブルでモバイル機器での接続がしやすい、小型軽量ポータブルSSD
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_6_eaee2f4dcf50150ee0a77f11e8129300.jpg ]
NX-P2SE Gシリーズ製品ページ：https://www.nextorage.net/ssds/p2seg/
■M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
・NEM-PABシリーズ：卓越した高速性能と安定性能を両立した、PlayStation(R)5動作確認済SSD
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_7_3de54049fbedb81da677cd5dfbcec9d3.jpg ]
NEM-PABシリーズ製品ページ: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nem-pab/
■セット販売
・NX1/ワイドアングルレンズセット
※ポイント5倍
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_8_47ca0c3352e85df7637ded6b64e008af.jpg ]
・NX1/PUレザーケースセット
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_9_6f8270ce704039553869eeb8a294cc82.jpg ]
NX1/HDMIワイヤレスアダプター
※ポイント5倍
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_10_44afa9008417c00e2c3c0363e972fefa.jpg ]
・NX1/PDPアダプター/HDMIワイヤレスアダプター(USB-C)
[表11: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_11_0755dc7a9875fdb87b4823ee3e061b01.jpg ]
・PDPアダプター/ポータブルSSD/MagSafe対応ケースセット
[表12: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_12_fe64f26c2392c78fd0066fbf2786947e.jpg ]
・PDPアダプター/ポータブルSSDセット
[表13: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/124_13_9d6a8c08166787e38262b8bceede9d90.jpg ]