国山ハセンさん出演のQQEnglishブランドCMをタクシーサイネージにて放映開始

オンライン英会話とセブ島留学サービスを提供する株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光、以下QQEnglish)は、QQEnglish公式アンバサダーである国山ハセンさん出演のCMを2025年3月3日(月)よりタクシーメディア「TOKYO PRIME」にて放映を開始したことをお知らせいたします。

ブランドCM概要

QQEnglish公式アンバサダーである国山ハセンさんが、QQEnglishの主要サービスである「オンライン英会話」「セブ島留学」の魅力を紹介します。

QQEnglish公式アンバサダー 国山ハセンさんオンライン英会話とセブ島留学の2つの事業を展開

CM内で紹介されている『カランメソッド』は、英国発祥の英語学習法で、50年以上にわたり短時間で効率よく学べるメソッドとして広く認知されています。

QQEnglishは日本で初めてカラン協会から正式に認められた認定校でもあります。

英語を4倍速で習得できるカランメソッド

QQEnglishについて

オンライン英会話では数少ない2500名を超える、全員正社員のプロフェッショナル教師

「To be the Gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/



子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/



QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

英語コーチング「Boost Coaching」

https://www.qqeng.com/coaching/