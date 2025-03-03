グループ企業の新経営体制のお知らせ

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役会長：片岡 尚、代表取締役社長：申 真衣、以下「当社」）のグループ企業において執り行った重要人事をお知らせいたします。

１）伍彩汇業（广州）贸易有限公司

2025年3月1日付で、以下の人事異動を執り行いました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/139_1_0dbc52e1d60be52faf1ec92fdec6e37f.jpg ]

※尚、前任者・今西義征は、株式会社GENDA ベトナム事業責任者に就任の上、現地に赴任いたします。

【代表プロフィール】

●武村 伸司

神戸市外国語大学卒。英国留学等を経て、2004年、双日株式会社入社。産業機械・自動車部品事業の欧州・米州・アジア等グローバル物流立上げ・ファイナンススキーム等担当。

2012年、双日上海へ赴任。中国機械部品製造業複数社への事業投資PJに参画、JV社立上げ～PMI担当、うち3社の董事を兼任。

2018年、株式会社アマナ入社。海外（アジア）子会社3社（香港・上海・シンガポール）の取締役兼任、新規事業開発や営業総監担当。

2025年1月、株式会社GENDA入社。伍彩汇業（广州）贸易有限公司董事に就任。

２）株式会社ハローズ

2025 年3 月1 日付で、以下の経営体制となりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/139_2_852a687478bd9dc96df8139d393f3301.jpg ]

【代表プロフィール】

●今泉 富士男

筑波大学卒業。1985年、阪和興業株式会社入社。鉄鋼問屋・ファブリケーター営業を経て、鉄鋼メーカーの仕入れ業務に従事。1998年、株式会社ハローズに出向。社員教育、店舗営業に従事し、その後、店舗開発・新規事業開発業務を担当。2002年、同社に転籍。2012年執行役員就任、2015年同社取締役就任。2015年12月、代表取締役社長就任。（現任）

３）株式会社SMART EXCHANGE

2025 年3 月３日付で、以下の経営体制となりました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/139_3_b7456e5a4933f94df9320ccd193d80f8.jpg ]

【代表プロフィール】

●中野 雅人

1995年、株式会社ジェノバ入社。

2001年、ファミリー電気通信株式会社入社。関西支社にて勤務。

2006年、株式会社ブロードリンク入社。同社執行役員や株式会社ブロードリンクマーケティング代表取締役を歴任。

2013年、株式会社アクトプロ入社。執行役員を経て、2018年取締役就任。2024年8月、常務取締役に就任。

■グループ全体図

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。アミューズメント、カラオケ、キャラクター・マーチャンダイジング、フード＆ビバレッジ、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」を合わせて約800店舗、ミニロケ（無人のゲームコーナー）を約11,000箇所運営しています。日本、米国、中国大陸、台湾、英国、中東、ベトナム、オランダにおいて事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役会長 片岡 尚、代表取締役社長 申 真衣

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 17F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir