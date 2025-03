º£Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê!¡¡¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

カンボジアフェスティバル

アンコールワットなどの遺跡観光で知られるカンボジア。

でも、カンボジアの魅力はそれだけではありません。伝統的な文化や美味しい食事、そして何よりもそこで暮らす人々の朗らかさ。そうしたカンボジアの魅力をもっともっと伝えたい、カンボジアと日本の絆を深めたいという幾つもの思いが集まり、2015年に始まり今年で9回目を迎える「カンボジアフェスティバル」。約10万人が訪れる、日本国内最大のカンボジア関連イベントです。

今年度もカンボジアから芸能人を含む多くの方が来日する予定であり、カンボジア伝統舞踊などの多彩なステージプログラムがフェスティバルを盛り上げます。約70の出店ブースでは、日本ではまだまだ珍しいカンボジア料理や雑貨などの販売に加え、カンボジアに関わる企業やNGO、NPO団体などの活動も知っていただけます。今年は昨年末にユネスコ世界無形文化遺産に登録された、カンボジアの伝統的な万能布「クロマー」を取り入れた舞踊や、クロマーを詳しく知り、体験いただける企画を予定しています。





日本にいながら、カンボジアの伝統や文化、そしてカンボジアの今を感じることができる2日間です。

是非足をお運びください!



■開催趣旨:

カンボジアの伝統文化や世界遺産などの観光スポット、クメール料理等の紹介を通じて、日本・カンボジア間の相互理解及び交流の促進に貢献する。

カンボジア料理(ヌンバンチョック)ステージでのパフォーマンス(カンボジア舞踊)カンボジア舞踊



■主なイベント内容:

国内クメール料理レストランや現地からの雑貨物販店の出店

(飲食、物販、食品、企業、NGOなど合計約70ブース)

カンボジアの伝統舞踊、カンボジア芸能人による歌のパフォーマンス など

■来場者予定数: 約5-10万人 (2024年度実績:10万人)

■開催日時: 2025年 5月3日(土)・5月4日(日) 各日10:00-19:00 ※雨天決行

■会場: 代々木公園 イベント広場 + 野外ステージ

■主催: カンボジアフェスティバル2025実行委員会

共催: 在日本カンボジア王国大使館(Royal Embassy of Cambodia in Japan) /

特定非営利活動法人在日カンボジアコミュニティ(Cambodian Community in Japan) /

在日カンボジア留学生協会 (Cambodian Students Association in Japan) / BMI Co.,Ltd

■本リリースに関するお問い合わせ

カンボジアフェスティバル2025実行委員会 広報担当

HP: http://www.cambodiafestival.com/ Email: info@cambodiafestival.com

Facebook:https://www.facebook.com/cambodiafestival