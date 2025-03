株式会社シーラテクノロジーズ

シーラテクノロジーズ株式会社(NASDAQ:「SYT」)の子会社である、株式会社シーラ(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:湯藤 善行)は、地域活性化を目指すDOTOWN株式会社(以下:DOTOWN)と共に、地域活性化ファンドシリーズ「DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.13」「DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.14」のファンド募集を3月4日(火)より同日に募集を開始いたします。

DOTOWN×利回りくん、地域活性化ファンドシリーズとは

本ファンドは、同シリーズの『DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.5~8』が予定通り運用終了を迎えるにあたり、より多くの投資家様にご参加いただける機会を提供するため、Vol.5とVol.6、Vol.7とVol.8の各対象不動産を組み合わせ、2つの新ファンドとして再組成いたしました。

これまで予定通りの配当実績を積み重ねてきたファンドの再組成となるため、既存の投資家様には引き続き安心してご投資いただけるとともに、初めての方にも参加しやすい案件となっております。

DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.13募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/126?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund126127_20250303

出資者特典

DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.14募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/127?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund126127_20250303

各ファンドに20万円以上出資で、全員に1,500円分の利回りくんコインをプレゼント!

詳細は各ファンドページをご確認ください。

対象キャンペーン

キャンペーンサイト :https://rimawarikun.com/lp/debut_202502_cp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund126127_20250303

ファンド情報

ファンド名:DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.13

募集金額 :66,940,000円

予定利回り:4.5%

分配時期 :6ヶ月に1度

運用期間 :1年

募集形態 :先着式

募集期間 :2025年3月4日(火)12:30 ~ 2025年3月11日(火)12:00(※)

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/126?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund126127_20250303

ファンド名:DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.14

募集金額 :66,510,000円

予定利回り:4.5%

分配時期 :6ヶ月に1度

運用期間 :1年

募集形態 :先着式

募集期間 :2025年3月4日(火)20:00 ~ 2025年3月11日(火)12:00(※)

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/127?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund126127_20250303

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.1の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ:ファイナンス

対応OS:iOS/Android

価格:無料

公式サイト:https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

DOTOWN株式会社 会社概要

本社 :東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目1番8号12階

代表取締役CEO :道祖修二

創業:2004年3月

事業内容:まちづくり、不動産開発、不動産の売買、仲介、賃貸及び管理、住宅の増改築、建替え及び住宅リフォーム業、飲食店の経営、ホテル、宿泊施設の経営不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業

HP :https://dotown.co.jp/



株式会社シーラ 会社概要

社名:株式会社シーラ

本社:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO:湯藤善行

創業:2010年9月29日

事業内容:不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業

HP:https://syla.jp/

株式会社シーラテクノロジーズ 会社概要

本社:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO:杉本 宏之

代表取締役社長 グループ執行役員COO:湯藤 善行

創業:2010年9月29日

資本金:100,000,000円

事業内容:資産運用プラットフォーム「利回りくん」を中心としたプロップテック事業、利回りくんAIの開発

HP:https://syla-tech.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL:support@rimawarikun.com