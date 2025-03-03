『ロードモバイル』にてカピバラが登場！限定イベントも開催！

IGG

スマートフォン向けゲームアプリのグローバルメーカーIGG（会長兼CEO: Zongjian Cai 香港証券取引所上場 日本所在地：東京都新宿区）は、世界同時対戦RPG「ロードモバイル」にて、ゲーム内イベント「カピバラと春のアドベンチャー」を開催中です。

【イベント詳細】

◆カピバラと春のアドベンチャー

◆イベント期間

4月1日(火) 13:59まで

◆イベント詳細

・みかんを集めて限定お城外装「カピバラ温泉」を獲得できます

・「カピバラぬいぐるみ」を集めて以下の豪華報酬と交換可能

・カピバラ装飾

・カピバラエモート

・限定アーティファクト

◆特別プレゼントコード配布

カピバラたちの来訪を記念した限定アイテムをプレゼント！

コード：LMCUTECAPY

使用期限：2025年4月1日(火) 13:59まで

受け取り：https://lordsmobile.igg.com/gifts/

ロードモバイルダウンロードはこちら：

https://g.igg.com/f6Wcjp

「ロードモバイル」概要

タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)

ジャンル：世界同時対戦RPG

価格：基本無料（アイテム課金あり）

対応OS：iOS/Android/Windows/Amazon/Steam/Epic Games

IGG

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」 「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。

※本キャンペーンはAmazon.com, Inc.またはその関連会社による提供・協賛ではありません。