駿河屋物流革命！静岡市駿河区に1万坪超の巨大物流倉庫オープン！
株式会社 エーツー
静岡県静岡市駿河区恩田原地区にオープン予定の新倉庫
2025年夏、駿河屋（株式会社エーツー）の物流機能を集約した巨大倉庫が、静岡県静岡市駿河区恩田原地区にオープンします。
梱包機・最新マテハン機器を導入し、出荷にかかるプロセスを圧縮。全フロア冷暖房を完備し、従業員にとって快適な就業環境を整備しました。
また、全ての照明をLED化し、環境にも配慮した設計となっています。
恩田原新倉庫のオープンから始まる、駿河屋の物流革命にご期待ください！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43409/table/134_1_ddcd0a0d330cfe37b28290237d16d50d.jpg ]
オープニングスタッフ募集！
※恩田原新倉庫オープン後に異動となります。（2025年9月～10月を予定）
静岡県静岡市駿河区恩田原地区にオープン予定の新倉庫
2025年夏、駿河屋（株式会社エーツー）の物流機能を集約した巨大倉庫が、静岡県静岡市駿河区恩田原地区にオープンします。
延床面積1万坪を超える敷地に、これまで静岡市内各倉庫に点在していた商材を集約。
梱包機・最新マテハン機器を導入し、出荷にかかるプロセスを圧縮。
また、全ての照明をLED化し、環境にも配慮した設計となっています。
恩田原新倉庫のオープンから始まる、駿河屋の物流革命にご期待ください！
新倉庫概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43409/table/134_1_ddcd0a0d330cfe37b28290237d16d50d.jpg ]
オープニングスタッフ募集！
恩田原新倉庫のオープンに先立ち、静岡市内にある勤務可能な既存倉庫での先行募集を開始しました。
新倉庫で働きたい方を対象とした事前募集となりますので、締切り前にご応募ください。
※恩田原新倉庫オープン後に異動となります。（2025年9月～10月を予定）
※本人の実績と能力に応じて正社員登用も実施いたします。
詳細は、特設ページをご覧ください。
https://a-too.co.jp/ja/company/ondabara-open
【株式会社エーツーの概要】
社名：株式会社エーツー
代表者：杉山 綱重
本店所在地：静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1
設立年月：1997年1月
資本金：45百万円
コーポレートサイトURL：https://a-too.co.jp/