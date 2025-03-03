駿河屋物流革命！静岡市駿河区に1万坪超の巨大物流倉庫オープン！

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株式会社　エーツー



静岡県静岡市駿河区恩田原地区にオープン予定の新倉庫

2025年夏、駿河屋（株式会社エーツー）の物流機能を集約した巨大倉庫が、静岡県静岡市駿河区恩田原地区にオープンします。
延床面積1万坪を超える敷地に、これまで静岡市内各倉庫に点在していた商材を集約。


梱包機・最新マテハン機器を導入し、出荷にかかるプロセスを圧縮。

全フロア冷暖房を完備し、従業員にとって快適な就業環境を整備しました。
また、全ての照明をLED化し、環境にも配慮した設計となっています。

恩田原新倉庫のオープンから始まる、駿河屋の物流革命にご期待ください！



新倉庫概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/43409/table/134_1_ddcd0a0d330cfe37b28290237d16d50d.jpg ]


オープニングスタッフ募集！
恩田原新倉庫のオープンに先立ち、静岡市内にある勤務可能な既存倉庫での先行募集を開始しました。


新倉庫で働きたい方を対象とした事前募集となりますので、締切り前にご応募ください。


※恩田原新倉庫オープン後に異動となります。（2025年9月～10月を予定）
※本人の実績と能力に応じて正社員登用も実施いたします。

詳細は、特設ページをご覧ください。
https://a-too.co.jp/ja/company/ondabara-open



【株式会社エーツーの概要】


社名：株式会社エーツー


代表者：杉山 綱重


本店所在地：静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1


設立年月：1997年1月


資本金：45百万円


コーポレートサイトURL：https://a-too.co.jp/