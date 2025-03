りぼん編集部主催の「4Pまんが賞」に「CLIP STUDIO PAINT」が協賛　応募者向けアンケートに回答いただいた方全員に「CLIP STUDIO PAINT」をプレゼント

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、本日3月3日(月)に発売の集英社少女まんが雑誌「りぼん4月号」で募集開始の、「4Pまんが賞」に協賛します。誌面からアクセスできる応募者向けのアンケートに回答いただいた方に、応募作品の制作用アプリとして3ヶ月版の「CLIP STUDIO PAINT」をプレゼントし、4Pまんが賞の受賞者にも「CLIP STUDIO PAINT」を賞品として贈呈します。セルシスは、「りぼん」でまんが家を目指す小学生・中学生の創作活動を支援します。

りぼん編集部主催の「4Pまんが賞」は、募集テーマに応じた4ページのまんが作品を応募できるまんが賞です。



4Pまんが賞への応募者向けのアンケートに回答いただいた方全員に、応募作品の制作用アプリとして「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 3ヶ月版」をプレゼントします。アンケートは、りぼん4月号(3月3日(月)発売予定)、5月号(4月3日(木)発売予定)、6月号(5月2日(金)発売予定)に掲載されている、4Pまんが賞ページ内にあるQRコードからアクセスできます。



また、4Pまんが賞のグランプリ受賞者には「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 1年版」、優秀賞には「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 6ヶ月版」を贈呈します。4Pまんが賞の応募締切は2025年5月20日(火)までです。



詳細は本日発売の「りぼん4月号」や、りぼん公式サイトをご覧ください。



りぼん4月号:

https://ribon.shueisha.co.jp/new/index.html

りぼん公式サイト:

https://ribon.shueisha.co.jp/post/school.html

・りぼん連載まんが家とのコラボ記事を公開

今回の協賛にあわせ、セルシスが運営するクリエイターのための情報サイト「イラスト・マンガ描き方ナビ」にて、CLIP STUDIO PAINTを使用しているりぼん連載まんが家とコラボした特集記事を公開します。



初めてデジタルまんが制作に挑戦する小学生・中学生に向けたまんが制作のコツや、りぼんで活躍中の「絶世の悪女は魔王子さまに寵愛される」の朝香のりこ先生、「絶叫学級 転生」のいしかわえみ先生、「初×婚」の黒崎みのり先生、「映える恋とか知りません」の柚木ウタノ先生、「となりはふつうのニジカ(ちゃん)」柚原瑞香先生が、普段のまんが制作で使用しているブラシやトーンなどの素材や、素材を使っている実際の原稿も紹介します。

https://www.clipstudio.net/oekaki/archives/171093





CLIP STUDIO PAINTについて

CLIP STUDIO PAINTは、4,500万人以上が利用した(*)イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、Chromebook、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



CLIP STUDIO PAINT

https://www.clipstudio.net/ja/(https://www.clipstudio.net/ja/)



* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



