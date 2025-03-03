事前登録受付中「巣作りカリンちゃん」正統続編！DMM GAMES『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』事前登録者数10万人突破記念！精霊石を合計1000個プレゼント
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』の事前登録者数が10万人を突破したことをお知らせいたします。
公式サイト：https://maoukarinchanrpg.com(https://maoukarinchanrpg.com)
公式X： https://x.com/karinchanrpg(https://x.com/karinchanrpg)
■事前登録者数10万人突破記念！精霊石プレゼント！
事前登録数10万人突破を記念して、ゲーム内アイテム精霊石を合計1000個プレゼントします。
今後も事前登録者数に応じて報酬が贈られますので、続報をお待ちください！
＜事前登録キャンペーン達成報酬一覧＞
1万人突破無償石200個 【達成！】
5万人突破無償石300個 【達成！】
10万人突破無償石500個 【達成！】
12万人突破無償石1000個
13万人突破無償石1500個
14万人突破無償石1500個
15万人突破無償石3000個
■公式Xにて「事前登録10万人達成記念キャンペーン」開催！
事前登録者数10万人突破を記念して公式Xにて、Amazonギフトカード番号が当たるリポストキャンペーンを開催しました。
<プレゼント内容>
・Amazonギフトカード番号 1万円分…5名様
・Amazonギフトカード番号 5000円分…10名様
・Amazonギフトカード番号 1000円分…85名様
＜参加方法＞
1.『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』公式X（＠karinchanrpg）をフォロー
2.キャンペーン該当ポストをリポスト
3.リプライ形式で届く結果を確認
<開催期間>
3月3日 ～ 3月9日まで
※対象ポストにつきましては、公式Xをご確認ください。
※本キャンペーンは「魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～」運営による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは「魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～」お問い合わせページ（https://maoukarinchanrpg.com/）までお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
※最新情報は、公式Xをご確認ください。
■『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』とは
『巣作りカリンちゃん-星詠みの神託-』のその後を描く正統続編でキャラクターの個性の光るリアルタイム召喚バトル。
『巣作りカリンちゃん』に登場していなかった『恋姫†夢想』キャラクターをはじめ『戦国†恋姫』『双天†恋姫』のキャラクターも続々登場予定。
キャラクター原案やメインシナリオの原案・執筆は原作スタッフが担当。
■ゲーム概要
タイトル：『魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～』
ジャンル：魔王様とのんびり建国RPG
プラットフォーム： PC（ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）/ スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMESストア版）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)2024 EXNOA LLC/NEXTON