TVアニメ『2.5次元の誘惑』スタジオでの撮影をイメージした描き下ろしイラスト使用！4人の「ハイブリッドフェイスタオル」など新グッズが二次元コスパから登場！【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】TVアニメ『2.5次元の誘惑』商品情報
TVアニメ『2.5次元の誘惑』より、スタジオでの撮影をイメージした 描き下ろしイラスト使用した、リリエル、ミリエラ、ノキエル、アリエル 4人の 「ハイブリッドフェイスタオル」や 「アクリルスタンド（大）」など新グッズが二次元コスパから登場です。
これらは2025年3月22日(土)・23日(日)東京ビッグサイトで開催の〈AnimeJapan 2025〉COSPA(コスパ)ブースにて先行販売が決定いたしました。
また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売分のご予約も受付中です。
【COSPA(コスパ)】／〈AnimeJapan 2025〉出展情報ページ
┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/26226
【二次元コスパ】／TVアニメ『2.5次元の誘惑』 グッズ情報ページ
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02138/mode/series
◆TVアニメ『2.5次元の誘惑』商品情報
描き下ろし 天使空挺隊Ver. ハイブリッドフェイスタオル
[4種／リリエル、ミリエラ、ノキエル、アリエル]
描き下ろし リリエル 天使空挺隊Ver. ハイブリッドフェイスタオル
描き下ろし ミリエラ 天使空挺隊Ver. ハイブリッドフェイスタオル
描き下ろし ノキエル 天使空挺隊Ver. ハイブリッドフェイスタオル
描き下ろし アリエル 天使空挺隊Ver. ハイブリッドフェイスタオル
【先行販売情報】
■2025年3月22日(土)・23日(日)〈AnimeJapan 2025〉COSPA(コスパ)ブース先行販売
一般販売：2025年6月中旬予定
サイズ：（約）84×35cm
素材：綿60％、ポリエステル40％
価格：各3,080円（税込）
スタジオでの撮影をイメージした描き下ろしイラスト使用！
「リリエル」「ミリエラ」「ノキエル」「アリエル」を色鮮やかなプリントで楽しめます
・繊維の出し方を表裏で変えることにより、ポリエステルとコットンの魅力をこの1枚だけでご活用いただけます。
・表面はポリエステルの特性を生かした昇華転写プリントで、発色豊かな高精細のキャラクター表現がお楽しみいただけます。
・裏面はコットン素材になっていて、優れた吸水性と優しい肌当たりのタオルとしてご利用いただけます。
・ライブ会場やスポーツなどの汗を流すシーンはもちろん、キッチンまわり、バスまわりなど様々な場面で大活躍間違いなし！
・タペストリーとして飾っていただくのもおすすめです。
・プリントはオモテ面のみとなります。
ウラ面は無地です。
【基本予約受付期間】～2025年3月23日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります
描き下ろし 天使空挺隊Ver. アクリルスタンド（大）
[4種／リリエル、ミリエラ、ノキエル、アリエル]
描き下ろし リリエル 天使空挺隊Ver. アクリルスタンド（大）
描き下ろし ミリエラ 天使空挺隊Ver. アクリルスタンド（大）
描き下ろし ノキエル 天使空挺隊Ver. アクリルスタンド（大）
描き下ろし アリエル 天使空挺隊Ver. アクリルスタンド（大）
【先行販売情報】
■2025年3月22日(土)・23日(日)〈AnimeJapan 2025〉COSPA(コスパ)ブース先行販売
一般販売：2025年6月中旬予定
サイズ：[組み立て前メインプレート] 21cm×14.5cm [台座] 9cm×4.5cm
素材：アクリル製
価格：各2,530円（税込）
スタジオでの撮影をイメージした描き下ろしイラスト使用！
ポージングをとる「リリエル」「ミリエラ」「ノキエル」「アリエル」を飾って楽しめます
【基本予約受付期間】～2025年3月23日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります
描き下ろし 天使空挺隊Ver. 65mm缶バッジ
[4種／リリエル、ミリエラ、ノキエル、アリエル]
描き下ろし リリエル 天使空挺隊Ver. 65mm缶バッジ
描き下ろし ミリエラ 天使空挺隊Ver. 65mm缶バッジ
描き下ろし ノキエル 天使空挺隊Ver. 65mm缶バッジ
描き下ろし アリエル 天使空挺隊Ver. 65mm缶バッジ
【先行販売情報】
2025年3月22日(土)・23日(日)〈AnimeJapan 2025〉COSPA(コスパ)ブース先行販売
一般販売：2025年6月中旬予定
サイズ：直径65mm / アルミニウム製
価格：各605円（税込）
スタジオでの撮影をイメージした描き下ろしイラスト使用！
大きめ缶バッジで「リリエル」「ミリエラ」「ノキエル」「アリエル」を楽しめます
・バッグや洋服などお気に入りの場所に付けて楽しめます。
【基本予約受付期間】～2025年3月23日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。
(C)橋本悠／集英社・リリサ製作委員会
「株式会社コスパ」とは
1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA(コスパ)」「二次元コスパ」
公式キャラクターコスチューム「COSPATIO(コスパティオ)」「COSYUME(コスユメ)」
◆関連リンク
・【COSPA(コスパ)】／〈AnimeJapan 2025〉出展情報ページ
┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/26226
・【二次元コスパ】／TVアニメ『2.5次元の誘惑』 グッズ情報ページ
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02138/mode/series
・公式X(Twitter)：@cospa_inc ／ https://x.com/cospa_inc
・Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/
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発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）