0歳からの音楽会「親子のためのふれあいコンサート2025」めぐろパーシモンホールで開催決定 ゲストにオカリナ奏者 佐藤一美
ロングランプランニング株式会社
カンフェティにてチケット発売中
■公演スケジュール
■チケット料金
東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団主催、『親子のためのふれあいコンサート2025』が2025年3月22日 (土)にめぐろパーシモンホール 小ホール（東京都目黒区八雲1-1-1）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット発売中
http://confetti-web.com/@/fureai2025
公式ホームページ
http://www.uniphil.gr.jp/
親子で楽しめるコンサート！
ベビーカ-置場あり。 演奏中出入り可！
毎年大人気の本公演。今回は人気オカリナ奏者の佐藤一美さんをお迎えします。
プログラム
・「フィガロの結婚」序曲（モーツァルト）
・口笛吹きと犬（プライヤー）
・子猫のワルツ（アンダーソン）
・ぼよよん行進曲（中西圭三）
・コンドルは飛んでゆく（ロブレス）
・ふるさと（岡野貞一）
・バラの乙女たちの踊り/剣の舞（ハチャトゥリアン）
ほか
※曲目は変更になる場合がございます
公演概要
『親子のためのふれあいコンサート2025』
公演期間：2025年3月22日 (土)
会場：めぐろパーシモンホール 小ホール（東京都目黒区八雲1-1-1）
■出演者
稲田康（指揮）
佐藤一美（オカリナ）
東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）
〈地元協賛共演〉
自由ヶ丘学園高等学校吹奏楽部
■公演スケジュール
午前の部 11:00開演（10:30開場）
午後の部 14:30開演（14:00開場）
■チケット料金
自由席：2,500円（税込）
主催：東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団
共催：公益財団法人目黒区芸術文化振興財団
協賛：東京自由が丘ロータリークラブ