0歳からの音楽会「親子のためのふれあいコンサート2025」めぐろパーシモンホールで開催決定　ゲストにオカリナ奏者 佐藤一美

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ロングランプランニング株式会社



東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団主催、『親子のためのふれあいコンサート2025』が2025年3月22日 (土)にめぐろパーシモンホール 小ホール（東京都目黒区八雲1-1-1）にて開催されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




カンフェティにてチケット発売中
http://confetti-web.com/@/fureai2025



公式ホームページ


http://www.uniphil.gr.jp/



親子で楽しめるコンサート！


ベビーカ-置場あり。 演奏中出入り可！



毎年大人気の本公演。今回は人気オカリナ奏者の佐藤一美さんをお迎えします。



プログラム


・「フィガロの結婚」序曲（モーツァルト）


・口笛吹きと犬（プライヤー）


・子猫のワルツ（アンダーソン）


・ぼよよん行進曲（中西圭三）


・コンドルは飛んでゆく（ロブレス）


・ふるさと（岡野貞一）


・バラの乙女たちの踊り/剣の舞（ハチャトゥリアン）


　ほか　


※曲目は変更になる場合がございます


公演概要


『親子のためのふれあいコンサート2025』


公演期間：2025年3月22日 (土)


会場：めぐろパーシモンホール 小ホール（東京都目黒区八雲1-1-1）



■出演者


稲田康（指揮）


佐藤一美（オカリナ）


東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）



〈地元協賛共演〉


自由ヶ丘学園高等学校吹奏楽部



■公演スケジュール
午前の部 11:00開演（10:30開場）


午後の部 14:30開演（14:00開場）



■チケット料金
自由席：2,500円（税込）



主催：東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団


共催：公益財団法人目黒区芸術文化振興財団


協賛：東京自由が丘ロータリークラブ