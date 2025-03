2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）開催に合わせ大阪・関西万博仕様「JAL×ガンダム レストランバス」が3月～10月に運行

WILLER株式会社

移動と分野の垣根を超えたCROSS(融合)から生まれる新たな価値を創造するWILLER ACROSS株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:宿谷勝士、以下「WILLER ACROSS」)は、日本航空株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長 グループCEO:鳥取三津子、以下「JAL」)と連携し、2025年3月~10月に大阪・関西万博仕様「JAL×ガンダム レストランバス」を運行します。

本運行は、2025年4月から開催される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に合わせて実施される「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」(https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/expo/gnfp/)の一環として実施します。

(C)創通・サンライズ (C)Expo 2025

『レストランバス』は、WILLERグループが独自開発した国内唯一のキッチン付き二階建てバス車両です。WILLER ACROSSでは、当車両のレンタルを通じて各地域の課題を解決するビジネスモデルを展開しており、全国各地の自治体やDMO、企業に向けたコンテンツソリューションを提供しています。

今回はWILLER ACROSSとJALが連携し、JALが「JALガンダムJET」を就航する各地域において、大阪・関西万博仕様「JAL×ガンダム レストランバス」を2025年3月~10月に運行します。「JAL×ガンダム レストランバス」を運行することで、全国各地に新たな人流・商流を創出し、地域の人たちとその地域の地域活性化につなげるとともに、各地から大阪・関西万博を盛り上げます。

レストランバスの1階キッチンでは、その土地の郷土料理や名産品の調理・仕上げを行い、2階の対面式テーブルにてできたての温かいお食事をお召し上がりいただけます。また運行中はオープンルーフの開放的な車内でお食事を堪能いただきながら、各地の魅力的な景色をいつもと違う地上から高さ約3mの目線からお楽しみいただけます。

車両デザインは、株式会社バンダイナムコホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:川口勝、以下「バンダイナムコ」)が大阪・関西万博で出展する民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」内の映像に登場する「RX-78F00/E ガンダム(EX-001 グラスフェザー装備)」のイメージに加えて、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」もラッピングされたオリジナル特別車両です。開催時期などの詳細は、「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」(https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/expo/gnfp/)の専用サイトにて随時発表されます。

今後もWILLER ACROSSは、レストランバスの地域レンタルモデルを通じて、日本各地の魅力的な「食」や「観光」を移動でつなぎ、課題解決や地域活性化に貢献してまいります。

■レストランバス概要

レストランバスは、「そこにしかない日本を食べよう」をコンセプトに、2016年に日本で初めて新潟市で運行し、その後も北海道から沖縄まで全国各地で運行しています。食や景色、文化など、その土地ならではの魅力を楽しむコースを提供するとともに、生産者をはじめとする地域の人々との交流や体験など、地域に点在する魅力をレストランバスが繋げることで、地域の新たな魅力を創出してきました。

バスの1階にキッチン、2階に乗客25名が着席できる対面式の座席とテーブルを設置。テーブルには、グラスやボトル類を固定するオリジナルのグラスホルダーを完備しているため、アルコールやソフトドリンク類の提供も可能です。さらに天井が透明で開閉可能なオープンルーフになっており、あたたかな天気の良い日にはオープントップで開放的な景色を楽しめます。天気が悪い日には透明の屋根を閉め、景色を楽しみながら快適にお食事が可能です。

車内の様子調理の様子

※写真はイメージです。

■WILLER ACROSS会社概要

会社名 :WILLER ACROSS株式会社

代表者 :宿谷勝士

所在地 :東京都中央区京橋一丁目13番1号 WORK VILLA KYOBASHI6階

https://willer-across.co.jp/#company

WILLERグループであるWILLER ACROSS株式会社は、人と企業、地域を移動でつなぐサービスを提供し、顧客・地域・社会の課題を解決し、新たな価値を創造する、ソリューション事業を手掛けています。