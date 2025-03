LF Edge調査レポート「2024年エッジの現状」を公開

The Linux Foundation Japan

調査レポート「2024年エッジの現状」

LF Edgeより発行された調査レポート「State of the Edge 2024 - 2024年エッジの現状」日本語版が公開されました。

全レポートはこちらからご覧いただけます :

- 日本語版 : 2024年エッジの現状(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/02/state-of-the-edge-report-2024-jp/)- オリジナル版 (英語) : State of the Edge 2024(https://stateoftheedge.com/reports/state-of-the-edge-report-2024/)

State of the Edgeレポートの第7版となる State of the Edge 2024 レポートが日本語化されました。エッジ コンピューティングの最新の知見に触れてください。

この包括的なレポートでは、AI、ワイヤレス通信、自律走行車などの進歩で促進されるエッジ コンピューティングの変革力を取り上げています。業界の思想的リーダーの寄稿により、各章では、サイバー セキュリティの革新から 5G やエッジ AI の統合まで、未来を形作る主要なトレンドを掘り下げ、エッジ コンピューティングが日常生活にどのような影響を与えるかを強調しています。

明日のエッジを私たちとともに探り、これらの開発を組織に活用する方法を学びましょう。

日本語版翻訳協力:辻村幸弘