ロイヤルカナン ジャポン「健康体重キャンペーン2025」を開催。2つのキャンペーンで “健康体重” を目指して、動物病院と一緒にチャレンジ

栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業(Health Through Nutrition Company)として、プレミアムペットフードおよび食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン(本社:東京都港区、社長:日下部 真一、以下、ロイヤルカナン)は、2025年3月1日(土)から7月31日(木)まで、愛犬・愛猫の健康的な長生きをサポートするためにペットオーナーと動物病院が一緒に考え、取り組むチャレンジ「健康体重キャンペーン2025」を開催します。

「健康体重」とは、犬・猫の本来あるべき適正な体重のことです。現在、日本で飼育されている犬・猫の約50%は肥満傾向にあると言われています*。一見健康に問題はなさそうに見えても、肥満は身体のいたるところの健康に影響を与えます。事実、肥満になった犬や猫は寿命が約2年も短くなることが分かっています。また、現在適正な体重であっても、それを長期的に維持していくことは非常に重要です。愛犬・愛猫が健康で元気に、ペットオーナーとともに長く一緒に暮らすためには、犬・猫の本来あるべき適正な「健康体重」をきちんと把握し、日頃から体調を管理することが大切です。

* 日本の犬・猫肥満割合 (S Usui et al.2016.Characteristics of obese or overweight dogs visiting private Japanese veterinary clinics / N Mori et al.2014.Overall prevalence of feline overweight/obesity in Japan)

今回の「健康体重キャンペーン」では、従来の動物病院と連携しながら進める「減量チャレンジ」に加え、「健康体重」の犬・猫の来院機会を促進する「ニュータードケア ドライフード キャッシュバック キャンペーン」を同時開催します。

ロイヤルカナンは、犬と猫が健康なうちから定期的に動物病院で栄養指導や健康管理指導を受けることの大切さを広め、より多くのペットオーナー様に実践いただける環境づくりを目指し、本キャンペーンを実施してまいります。

■ 「健康体重キャンペーン 2025」の概要

今年は2つのキャンペーンを実施します。

1. 「減量チャレンジ」 【対象】太り気味と診断された犬・猫

2. 「ニュータードケア ドライフード キャッシュバック キャンペーン」 【対象】健康体重の犬・猫

■ 「減量チャレンジ」の概要

エントリー期間中に減量に成功した犬・猫の中から、それぞれ7頭、合計14頭を雑誌「いぬのきもち/ねこのきもち」のモデルとして裏表紙や誌面に掲載。また、「減量チャレンジ」を完了した全員に対象のロイヤルカナン製品をプレゼント。

<エントリー期間>

2025年3月1日(土)~6月30日(月) ※ チャレンジ完了登録は7月31日(木)まで

<参加方法> 本キャンペーンにご協力いただいている動物病院限定のキャンペーンとなります。

1. キャンペーンに協力している動物病院で「健康体重」を知る:体重や年齢に応じたサンプルセットを受け取る

2. 太り気味と診断されたらエントリーページから参加登録

3. 「減量チャレンジ」をスタート: 動物病院の指導のもと、対象の減量用療法食を購入・使用して1ヶ月以上継続

4. チャレンジ完了で全員にプレゼント: チャレンジ完了後の体重と写真を登録し、賞品を受け取る

※キャンペーンに協力している動物病院はキャンペーンサイト内のエントリーページで確認できます。

<減量のポイント>

それぞれの犬や猫によって個体差があるので、自己判断せずに必ず動物病院で「健康体重」を確認します。太り気味と診断されたら、獣医師の指導のもとで減量用に栄養バランスが調整されたフードに切り替えながら、1日の給与量を確認し、しっかり計量して与えます。さらに無理のない範囲で、お散歩や遊びを取り入れながら、適度な運動を心がけてください。

<賞品>

入賞:グランプリ

雑誌「いぬのきもち / ねこのきもち」裏表紙に掲載(犬・猫 各1頭)

入賞:特別賞

雑誌「いぬのきもち / ねこのきもち」誌面に掲載(犬・猫 各6頭)

※グランプリ/特別賞の犬・猫はプロカメラマンが撮影します。

チャレンジ完了で全員にプレゼント

減量が必要な犬や猫のために適切な脂肪量とカロリー密度に調整された食事療法食の「ロイヤルカナン 満腹感サポートシリーズ ドライフード」から適切な1袋(犬3kg、猫2kg)と、ウェット製品1ケースまたはトリーツ3袋をプレゼント

※それぞれの犬・猫に適した対象療法食を動物病院が選定します。

<キャンペーン詳細>

https://portal.v.royalcanin.jp/cp/wm/2025/dc/

■ 「ニュータードケア ドライフード キャッシュバック キャンペーン」の概要

かかりつけの動物病院で「ニュータードケア ドライフード」の推奨を受け、動物病院や認定オンラインストアで同製品を購入された方の中から、抽選でデジタルギフト「giftee Box Select」1,000円分をプレゼント。

<エントリー期間>

2025年3月1日(土)~7月31日(木)23:59(お申し込み完了まで)

<参加方法>

1. 「ニュータードケア ドライフード」を購入

2. エントリーフォームに必要項目の入力・画像をアップロード

3. 抽選用URLから抽選に参加

※抽選用URLはエントリー完了から約3週間後に配信され、その場で抽選結果が確認できます。

<ロイヤルカナン ニュータードケアについて>

「ニュータードケア」は、科学的根拠に基づき、体重管理のための適切なカロリー密度調整や皮膚・被毛、下部尿路の健康維持などの6つのトータルケアをそなえた食事療法食です。ペットオーナーが気になるケアポイントをしっかりおさえ、犬と猫の毎日の健康をサポートします。(VDEC認証療法食)

※VDEC(一般社団法人 獣医療法食評価センター)は、非営利第三者組織として療法食の適正品質および適正使用を推進する組織です。欧州の療法食基準を基にペット栄養学会の監修のもと、療法食の特性をまとめた基準を整備し、この基準のもと国内の療法食の評価を行っています。この評価を受けて基準に適合すると認められた療法食は同センターに登録され、VDECマーク(登録療法食マーク)を表示できます。

ロイヤルカナン ニュータードケア(避妊・去勢後 犬用ドライ)の詳細(https://www.royalcanin.com/jp/dogs/products/vet-products/--3712)

ロイヤルカナン ニュータードケア(避妊・去勢後 猫用ドライ)の詳細(https://www.royalcanin.com/jp/cats/products/vet-products/neutered-care-2721)

<賞品>

応募数にかかわらず、抽選で3人のうち1人の高確率で、デジタルギフト「giftee Box Select」1,000円分をプレゼント

※「giftee Box Select」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なラインナップの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Box Select」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

<キャンペーン詳細>

https://portal.v.royalcanin.jp/cp/wm/2025/nt/

■ 「健康体重キャンペーン2025」事務局

TEL(共通): 03-3496-3198 (土日祝日および弊社指定休日を除く)

E-Mail: 「減量チャレンジ」 info-wm2025@royalcanin-vet-jp.com

「ニュータードケア ドライフード キャッシュバック キャンペーン」 info-cb2025@royalcanin-vet-jp.com

