キャラクターデザイン手島nari描き下ろしイラスト使用！アニメ『ガールズバンドクライ』トゲナシトゲアリ5人の「アクリルスタンド アー写Ver.」が二次元コスパから登場！【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報
キャラクターデザイン手島nari 描き下ろしイラスト使用
アニメ『ガールズバンドクライ』より、アー写をイメージしたトゲナシトゲアリ5人の 「アクリルスタンド アー写Ver.」が、二次元コスパから登場です。
これらは2025年3月22日(土)・23日(日)東京ビッグサイトで開催の〈AnimeJapan 2025〉COSPA(コスパ)ブースにて先行販売が決定いたしました。
また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売分のご予約も受付中です。
【COSPA(コスパ)】／〈AnimeJapan 2025〉出展情報ページ
┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/26226
【二次元コスパ】／アニメ『ガールズバンドクライ』 グッズ情報ページ
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02120/mode/series
◆アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報
描き下ろし アクリルスタンド アー写Ver.
[5種／井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ]
描き下ろし 井芹仁菜 アクリルスタンド アー写Ver.
描き下ろし 河原木桃香 アクリルスタンド アー写Ver.
描き下ろし 安和すばる アクリルスタンド アー写Ver.
描き下ろし 海老塚智 アクリルスタンド アー写Ver.
描き下ろし ルパ アクリルスタンド アー写Ver.
【先行販売情報】
■2025年3月22日(土)・23日(日)〈AnimeJapan 2025〉COSPA(コスパ)ブース先行販売
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。
一般販売：2025年5月下旬予定
サイズ：※商品によって異なります
[本体] 14cm×10cm以内 [台座] 5cm×5cm以内
素材：アクリル製
価格：各1,650円（税込）
手島nari氏による描き下ろし使用！
アー写をイメージした「井芹仁菜」「河原木桃香」「安和すばる」「海老塚智」「ルパ」を
あなたのお部屋に！
・お部屋に飾って楽しもう。
キャラクターの存在感が楽しめるアクリルスタンド。
【基本予約受付期間】～2025年3月23日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
(C)東映アニメーション
「株式会社コスパ」とは
1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA(コスパ)」「二次元コスパ」
公式キャラクターコスチューム「COSPATIO(コスパティオ)」「COSYUME(コスユメ)」
◆関連リンク
・【COSPA(コスパ)】／〈AnimeJapan 2025〉出展情報ページ
┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/26226
・【二次元コスパ】／アニメ『ガールズバンドクライ』 グッズ情報ページ
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発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）