アクティビティ民泊で一世を風靡した宿「Holy Planet」が全国１位に！全国1092室のエントリーから決定「BEST OF MINPAKU 2025」

民泊革命株式会社お城型の二段ベッドでお姫様気分に！お子様は喜ぶこと間違いなし！「BEST OF MINPAKU 2025」

民泊革命株式会社 榊原啓祐（民泊専門家）と田尻夏樹（民泊運営アドバイザー兼観光系インフルエンサー）が主催する日本一の民泊を決めるコンテスト「BEST OF MINPAKU 2025（ベストオブミンパク2025）」が2025年2月10日にホテルモントレ大阪（大阪府大阪市）で開催されました。

「BEST OF MINPAKU」は、「コロナ禍で大きな影響を受けた業界の活性化」「インバウンド需要の増加」「日本人の旅行の選択肢の一つに民泊を」をテーマに、第二回目を開催。

第二回目は、総エントリー1092室の中から東京都北区にある仮想世界を楽しめる空間とアクティビティが充実した民泊施設「Holy Planet」がアクティビティ部門第一位に選ばれました。

同時に、総合準グランプリ・関東エリア第一位・東京エリア第一位にも選出されております。

※バケーションレンタルサイト「Airbnb(https://www.airbnb.com/l/X8SJHVJH)」にてご予約可能です。

Holy Planetの寝室。宇宙船型ベッドと、洞窟型ベッド「BEST OF MINPAKU 2025」

【施設詳細】

施設名：Holy Planet

住所：〒114-0023 東京都北区滝野川６丁目３２－９

HP：https://www.airbnb.com/l/X8SJHVJH

※バケーションレンタルサイト「Airbnb(https://www.airbnb.com/l/X8SJHVJH)」にてご予約可能です。

JR板橋駅徒歩5分の泊まれる仮想世界。壁や床はプロジェクションマッピングで彩られ、70種類以上のゲームで遊べます。ゲームは身体を動かすものばかりなので冬でも汗だく。館内には一年中かき氷をご用意してます。お菓子やからくりもあちこちにあるので、お部屋を探検して見つけてください。 疲れたら遊具型ベッドでおやすみになさい。周りの目を気にしなくていい一戸建てタイプ。記念日は全力でお祝いいただけるそう！行くのがワクワクする施設です！

「Holy Planet」７０種類以上のARゲームで汗だくになって遊べる空間。大人も子供も楽しめます！「BEST OF MINPAKU 2025」「Holy Planet」のARルーム「BEST OF MINPAKU 2025」「Holy Planet」ベッドルームとARルームをつなぐ隠し通路「BEST OF MINPAKU 2025」

隠し通路や、隠し階段。ARゲームにお姫様ドレスがあったりと家族で1日中遊べてしまう施設。

オーナー自身が「自分の作りたい施設をつくりたい」という思いから、一戸建て型の民泊を遊び心満載の施設に仕上げられた家族でも、友達と行っても楽しめる施設。全国１０９２エントリーの中から、堂々の第１位です！

Holy Planetは、民泊を楽しめる空間として作り出した「アクティビティ民泊」の先駆者で、アクティビティ民泊という言葉を生み出すきっかけにもなった施設です。

【アクティビティ部門】

第一位：Holy Planet／東京都北区(https://www.airbnb.com/l/X8SJHVJH)

第二位：子連れホテル Kids Garden／千葉県松戸市(https://vacation-stay.jp/listings/1101177)

第三位：NINJA BASE／東京都墨田区(https://www.airbnb.com/l/WZ5LWHtC)

第四位：SLが見える宿 鬼怒川ベース／栃木県日光市(https://www.airbnb.com/l/qDQKedsu)

第五位：農家体験民宿 古民家 薄衣／岩手県一関市(https://www.kominka-usuginu.jp/)

第六位：Lien遠野、語り部のいる宿／岩手県遠野市(https://www.lien-tono.com/)

第七位：SHOSA／東京都墨田区(https://www.airbnb.jp/rooms/1285296552008325502)

第八位：天空の茶屋敷／福岡県八女市(https://www.skyteahouse.com)

第九位：Oyumi／東京都清瀬市(https://www.airbnb.jp/rooms/1048327582488229490)

第十位：SAKURA HOUSE／愛知県弥富市(https://www.airbnb.com/l/eqPYBb11)

主催２名と堀野オーナー（左：榊原啓祐、中央：堀野オーナー、右：田尻夏樹）

【審査員】

・東京都江東区区議会議員（民泊大学創設者）高野 勇斗様

・一般社団法人日本民泊協会 事務局長 大植 敏生様

・株式会社 KPG HOTEL & RESORT KPG LUXURY HOTELS 取締役社長 兼 COO 大金 直矢様

・株式会社Yogibo執行役員 大森一弘様

・ホテルモントレ大阪 副総支配人 田中 司様

※順不同



【御来賓】

・衆議院議員 馬場 伸幸 様

・衆議院議員 浦野 靖人 様

・衆議院議員 梅村 聡 様

・参議院議員 石川 博崇 様

・参議院議員 柳ヶ瀬 裕文 様

・参議院議員 高木 かおり 様

※順不同

【ご祝辞】

・財務大臣 衆議院議員 加藤 勝信 様

・前大阪府知事 参議院議員 太田 房江 様

・衆議院議員 逢沢 一郎 様

・元滋賀県知事 参議院議員 嘉田 由紀子 様

・参議院議員 杉 ひさたけ 様

・前衆議院議員 谷川 とむ 様

・前衆議院議員 佐藤 しげき 様

※順不同

【メインスポンサー】

●ネクストレベルホールディングス株式会社様（https://nextlevelholdings.co.jp）

スキマバイトアプリ「ネクストレベル」や、大人気Youtube番組「社長ファイトクラブ」「年収オークション」の運営を手掛ける。

<スキマバイトするならネクストレベル>

https://www.e-nextlevel.jp

<社長ファイトクラブ>

https://youtube.com/@n-fightclub(https://youtube.com/@n-fightclub?si=CXeMvoTgrjNX1y9J)

<年収オークション>

https://youtube.com/channel(https://youtube.com/channel/UCW8CPueeKzhW8FuDTJjlYeA?si=qdexxbZM8NmmrOJP)



【ゴールドスポンサー】

●Seven Star合同会社(https://www.sevenstargoudougaisya.com)様

●大阪民泊清掃代行株式会社(https://minpaku-cleaning-agency.com)様

●大阪民泊運営代行株式会社(https://minpaku-management-agency.com)様



【シルバースポンサー】

●株式会社ブロードエンタープライズ(https://broad-e.co.jp)様

●株式会社KINUJO(https://kinujo.jp)様



【Yogibo賞】

●株式会社Yogibo(https://yogibo.inc)様

【BEST OF MINPAKU 2025】

日本国内を見ると、観光客への認知度はまだまだ低い「民泊」。本コンテストを通して日本国内の観光客に「民泊の良さ」を知っていただける機会になり、旅行の滞在先のひとつに「民泊」を選んで頂けるようになるきっかけになればという思いから「BEST OF MINPAKU」を開催しました。

多くの方にご来場頂き、発信頂けた本コンテスト。旅行の滞在先として「ホテル」「旅館」「民泊」となることを目指し、第三回、第四回と開催を続けて参ります。

主催（左：榊原啓祐、右：田尻夏樹）

公 式：https://bestofminpaku.com

主 催：榊原 啓祐（さかきばら けいすけ）

民泊革命株式会社代表取締役兼、民泊経営連合会会長。ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か６年で650店舗以上を出店。民泊事業には2015年8月に参入し、現在では民泊運営と共に、リゾート地でのプール付きの貸別荘も経営。大阪で初めて民泊清掃事業を立ち上げた民泊清掃の第一人者。



主 催：田尻 夏樹（たじり なつき）

大阪民泊運営代行株式会社 代表取締役。Amazonプライム「バチェラージャパン3」に出演。温泉ソムリエの資格を持ち、観光系インフルエンサーとしての経験から宿泊業、民泊業に参入。 地域の魅力やおすすめスポットを発見し、快適な滞在に関する情報の発信も行う。

【BEST OF MINPAKU 2025 運営会社】

会社名：民泊革命株式会社（ミンパクカクメイカブシキガイシャ）

代表者：代表取締役 榊原啓祐

本店：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町11-5

大阪支店：〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘三丁目1番18号

E-mail：info@bestofminpaku.com

TEL：06-6624-9959

公式HP：https://bestofminpaku.com

【BEST OF MINPAKU 2025 グランプリ・特別賞一覧】

●BEST OF MINPAKU グランプリ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU 準グランプリ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU～Yogibo賞～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000155058.html)

【BEST OF MINPAKU 2025 各部門一覧】

●BEST OF MINPAKU～マンション民泊部門～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU～転貸民泊部門～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU～一戸建て民泊部門～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU～ビギナー部門～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU～リゾート地部門～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU～アクティビティ部門～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000155058.html)

【BEST OF VIILA 2025 各部門一覧】

●BEST OF VILLA～貸別荘部門～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000155058.html)

●BEST OF VILLA with POOL～プール付き貸別荘部門～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000155058.html)

【BEST OF GLAMPING 2025＆BEST OF CAMP 2025 各部門一覧】

●BEST OF GLAMPING＆CAMP～グランピング・キャンプ場部門～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000155058.html)