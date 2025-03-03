モリサワ「タイプデザインコンペティション 2024」 世界45の国や地域より寄せられた1092点の作品から、モリサワ賞5部門およびファン投票の入賞作品が決定

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（代表取締役社長：森澤彰彦 本社：大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ）は、「モリサワ タイプデザインコンペティション 2024（Morisawa Type Design Competition 2024、以下タイプデザインコンペティション2024）」の審査結果を発表します。

「タイプデザインコンペティション 2024」は、各界を代表する多彩な審査員とともに、書体デザイナーの発掘とデザインを発信する機会の創造を目指し、新たな表現力とチャレンジ精神に溢れた作品を募り、従来の和文部門・欧文部門に簡体字部門・繁体字部門・ハングル部門を加えた全5部門で開催しました。

応募は2024年5月14日から2024年8月29日にわたって受け付け、世界45の国や地域から、1092点（和文部門173点、欧文部門480点、簡体字部門193点、繁体字部門92点、ハングル部門154点）の作品が寄せられました。

審査会は2024年11月27日・28日にモリサワ本社大ホールなどで行われました。

審査会では応募者の情報を伏せた上で全ての応募作品について公平な審査が行われ、審査員による合議を経て各部門で金賞、銀賞、銅賞各1点ずつと佳作各5点の入賞作品が選出されました。その中には同一作者による複数の入賞も含まれます。

なおモリサワ賞和文部門は鳥海修氏、西塚涼子氏、北川一成氏、欧文部門はラウラ・ミセゲル氏、イリヤ・ルーデラマン氏、インドラ・クッファーシュミット氏、簡体字部門は朱志偉氏、陳糝氏、劉暁翔氏、繁体字部門は廣村正彰氏、許瀚文氏、何婉君氏、ハングル部門は沈愚珍氏、崔瑟杞氏、閔ボン氏の計15名が審査にあたり、特別審査員はサイラス・ハイスミス氏、マシュー・カーター氏が務めました。

「ファン投票」では一般の方からのWeb投票で得票1位・2位の作品が決定し、モリサワ賞とファン投票を合わせて計50作品が入賞となりました。

入賞作品と作者（敬称略）

モリサワ賞 和文部門

（上から）

金賞 くろむぎ 遠矢 良彦【日本】

銀賞 印象 福士 大輔【日本】

銅賞 kt うちきば がんた【日本】

佳作

（上段左から）

らんぷ長宋 阿児乃比良木【日本】

暖簾体 林こうき【日本】

すずたけ 小林大真【日本】

（下段左から）

四S 中澤拓也【日本】

白露楷書 長瀬仁【日本】

モリサワ賞 欧文部門

（上から）

金賞 Nimonic 王乃谦（Naiqian Wang）【中国】

銀賞 Vol. 王乃谦（Naiqian Wang）【中国】

銅賞 Loica ホセ・ソレ【チリ】

佳作

（上段左から）

Kyoot クレイグ・エライアソン【アメリカ合衆国】

Path Grotesk 廖恬敏（Tienmin Liao）【台湾】

Lobulo オスカー・ゲレーロ【コロンビア】

（下段左から）

Florocine カルロス・アビラ【コロンビア】

Celcius 王乃謙（Naiqian Wang）【中国】

モリサワ賞 簡体字部門

（上から）

金賞 WENKAI 孫丁詞（Dingci Sun）【中国】

銀賞 Xin Feng VF 呉弈軒（Yixuan Wu）【中国】

銅賞 TangMoBang 王宇剣（Yujian Wang）【中国】

佳作

（上段左から）

Duo 顧正友（Zhengyou Gu）【中国】

HaoBoTi 銭浩（Hao Qian）【中国】

YAHEI 羅夢怡（Mengyi Luo）【中国】

（下段左から）

Yourong Type 張叢餘、陳月（Congyu Zhang & Yue Chen）【中国】

wenhuayanshanxinwei 文華字型（WenHuaZiXing）【中国】

モリサワ賞 繁体字部門

（上から）

金賞 Cao Chuang Gu Yun 顧蓉蓉（Rongrong Gu）【中国】

銀賞 Bi Tai Bak 高慶展（Chingchan Kao）【台湾】

銅賞 rounded Kinbun 齋藤太一【日本】

佳作

（上段左から）

Ricebeam 林泰江（Taijiang Lin）【台湾】

mi 郎木丙（Mubing Lang）【中国】

SuSeng 陳志泓（Chìhông Tan）【中国】

（下段左から）

Wei Gothic 陳靖軒（Chinghin Chan Roy）【香港】

li kai 郎木丙（Mubing Lang）【中国】

モリサワ賞 ハングル部門

（上から）

金賞 wanwan ウィ・イェジン（魏睿眞）【韓国】

銀賞 sanmun アン・サムヨル（安三烈）【韓国】

銅賞 Space-Block イ・スンヒョブ（李承協）【韓国】

佳作

（上段左から）

Han-saem パク・スリン（朴秀璘）【韓国】

Neoguri アン・サムヨル（安三烈）【韓国】

Code Square キム・ジュヨン（金周娟）【韓国】

（下段左から）

Kyulgu Sans クォン・スンヒョン（權純亨）【韓国】

Candlelight イ・セビン（李セビン）【韓国】

最終審査に選出されたファイナリスト作品はタイプデザインコンペティション 2024公式サイト(https://competition.morisawa.co.jp/)で紹介しています。

ファン投票 得票1位

（上段左から）

和文部門 みつばちのとおりみち 酒向杏実【日本】

欧文部門 Tachechi SemiBold 周兆圳（Chaochen Chou）【中国】

簡体字部門 Chang Kong Ti 曾土軍（Tujun Zeng）【中国】

（下段左から）

繁体字部門 Egyptian Hieroglyphs 黃可荃（Hoying Wong）【香港】

ハングル部門 Kkot-pyeonji チェ・ミンジュン（崔萊準）【韓国】

ファン投票 得票2位

（上段左から）

和文部門 すずたけ 小林大真【日本】

欧文部門 RR-Trivium ラファエル・ラミレス・ロサーノ【メキシコ】

簡体字部門 Waning moon fine black type 高洋（Yang Gao）【中国】

（下段左から）

繁体字部門 Alinsect typeface 廖啟希（Kaihei Liu Anson）【香港】

ハングル部門 Kyulgu Sans クォン・スンヒョン（權純亨）【韓国】

※掲載している作品は、作者から提出された応募作品をもとに再構成しています。

審査員の講評や受賞者のコメントなどは、今後公式サイトでの公開を予定しています。また、入賞作品集はモリサワの主催する様々なイベントでの配布を行います。

タイプデザインコンペティション 2024公式サイトはこちら(https://competition.morisawa.co.jp/)

以下の公式SNSでは審査の様子や部門別の入賞作品のご紹介なども行っています。

「モリサワ タイプデザインコンペティション」公式アカウント

・公式X(旧Twitter)(https://x.com/mrswcompetition/)

・公式Instagram(https://www.instagram.com/motc_morisawa/)

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●本件に関するお問い合わせはこちら(https://www.morisawa.co.jp/support/contact/forms/competition)