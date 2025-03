好評につきシリーズ第二弾！ BAYFLOWより「MLB TOKYO SERIES 2025 Presented by Guggenheim」スペシャルコレクションアイテムが3月7日（金）発売

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するライフスタイルブランド「BAYFLOW(ベイフロー)」から、2025年3月18日(火)、19日(水)に東京で開催されるMLB(メジャーリーグベースボール)の開幕戦「MLB TOKYO SERIES」に合わせて、スペシャルアイテムを2025年3月7日(金)より全国のBAYFLOW店舗と公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて発売いたします。

この度BAYFLOWは、2024年7月に発売した「SHOHEI OHTANI COLLECTION」の好評を受け、第二弾として「MLB TOKYO SERIES SPECIAL COLLECTION」の発売にいたりました。第二弾は、2025年3月18日(火)、19日(水)に開催される世界最高峰のプロ野球リーグMLBの開幕戦「MLB TOKYO SERIES」の別注コレクションです。本ゲームで対戦をするシカゴ・カブスとロサンゼルス・ドジャースにちなんだアイテムを展開いたします。

今回発売するアイテムは、第一弾でも好評をいただいたロサンゼルス・ドジャースと、そこで活躍する日本人メジャーリーガー・大谷翔平選手のモチーフとしたTシャツとキャップをメンズ、ウィメンズ、キッズサイズを展開します。また、対戦相手であるシカゴ・カブスのロゴをプリントしたTシャツもラインアップ。さらに公式WEBストア and STでは、両チームの人気選手として名高いロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン選手、山本由伸選手、ムーキー・ベッツ選手と、シカゴ・カブスの今永昇太選手、鈴木誠也選手の背番号をモチーフとしたTシャツを限定で発売します。

世界中が熱狂するこの2日間を、家族や友人、パートナーとお楽しみいただけるよう、「MLB TYOKYO SERIES SPECIAL COLLECTION」のスペシャルアイテムで盛り上げます。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2491_1_0d4a89fe404669e239bcd18d41d16f3d.jpg ]

■商品詳細

1.MLB WORD TOUR Tシャツ(メンズ / ウィメンズ / キッズ)

<メンズ・ウィメンズ>

価格 : 7,480円(税込)

カラー展開:ホワイト(OHTANI 17)/ ブルー(ロサンゼルス・ドジャース)

ブラック(シカゴ・カブス)

サイズ :メンズ M , L / ウィメンズ FREE

<キッズ>

価格 :6,600円(税込)

カラー展開:ホワイト(OHTANI 17)/ ブルー(ロサンゼルス・ドジャース)

ブラック(シカゴ・カブス)

サイズ :120 , 130 , 140 , 150

2.MLB WORLD TOUR Tシャツ(公式WEBストア and ST限定)

価格 :7,480円(税込)

カラー展開:ホワイト(フレディ・フリーマン、山本由伸、ムーキー・ベッツ)

ブラック(今永昇太、鈴木誠也)

サイズ :M , L ※メンズサイズのみの展開

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

■MLBについて

メジャーリーグベースボール(MLB)は、最も歴史のあるプロ・スポーツリーグであり、米国とカナダにおける30の世界最高水準の加盟球団によって構成されています。MLBは北米で最大の参加人口を誇り、2004年以来、MLBは参加人口の記録更新を続けています。MLBは、米国、カナダ、そして世界中のコミュニティに影響を与え、野球のビジネス、マーケティング、地域社会のあらゆる取り組みに浸透し、社会におけるスポーツの役割を更新し続けています。 MLBネットワークとMLBデジタルプラットフォームの継続的な成功を礎として、MLBは、ファンの皆さまがアメリカの野球とグローバルな試合を楽しむためのより革新的な手法を探し続けています。

■BAYFLOWについて

BAYFLOWは30~40代の女性・男性に向けた、上品さ、清潔さ、ヘルシーさ、そして大人っぽさを兼ね備えたアパレルや生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。きもちのいい自然の風と、最先端のトレンドの風、そんなふたつの心地よさを感じられるような、健康的で、スタイリッシュなライフスタイル、それが、BAYFLOWが提案する、シアワセのかたちです。

<公式WEBストア> and ST(アンドエスティ) https://www.dot-st.com/bayflow/

<公式ブランドサイト> https://www.bayflow.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/bayflow_inc/

<YouTube> https://www.youtube.com/channel/UC90LRlNEuTZ8Kp0NFUCM1sw

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/