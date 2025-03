【Pontaパス特典】三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「BLAZE」を無料ダウンロード！

KDDI株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」(月額548円)会員の特典として、2025年3月3日10時から4月2日23時59分までの期間限定で、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「BLAZE」を無料ダウンロードいただけます。

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの「BLAZE」は、DARKなTrap BeatにBlaze in and Blaze outのHOOKのフレーズと印象的なダンスに中毒性を宿した楽曲で、「更なる高みを目指す決意、闘志と熱い想いに炎を灯す」というメッセージが込められています。プロデューサーに、ET-KING・SEAMO・ソナーポケットなどのアーティストと共に楽曲を手掛けるGRPを迎え、Kanye West & Ty Dolla $ign「STARS」のソングライティングに参加しているLUCIEN PARKERを中心に制作した楽曲です。

今年、デビュー15周年を迎える三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの注目のナンバーを、ぜひPontaパスでお楽しみください。

特設ページはこちら▶

https://musicstore.auone.jp/s/star/present/1040688776?affiliate=2590550022(https://musicstore.auone.jp/s/star/present/1040688776?affiliate=2590550022)

「Pontaパス」楽曲無料ダウンロード 概要

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「BLAZE」をPontaパス会員限定・期間限定で無料ダウンロードいただけます。

期間

2025年3月3日10:00~4月2日23:59

対象

Pontaパス会員

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE プロフィール

EXILEの想い・信念を受け継ぐダンス&ヴォーカルグループ。2025年はデビュー15周年を迎える。

メンバーはEXILE NAOTO・小林直己・ELLY・山下健二郎・岩田剛典・今市隆二・ØMI。

2024年11月13日にフルオリジナルアルバム「ECHOES of DUALITY」をリリース、11月16日よりドームツアー三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 “ECHOES OF DUALITY”を開催。

【関連情報】

岩田剛典主演 ABCテレビ『フォレスト』主題歌

DIGITAL SINGLE「What Is Your Secret?」

2025年2月24日 0:00 配信スタート

DVD/Blu-ray

「LDH LIVE -EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-」

2025年3月19日発売

LIVE DVD / Blu-ray Disc & LIVE ALBUM

『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 "ECHOES OF DUALITY"』

2025年3月26日発売

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら( https://prcp.pass.auone.jp/main/ )を参照ください。