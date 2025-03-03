UUUM³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¿·µ¬VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¤¥ê¥¯¥¹³Ø±à¡Ù¸õÊäÀ¸8¿Í¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª3·î¤«¤éºÇ½ªÁª¹Í¤ò¥¹¥¿ー¥È¡ª
UUUM³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Çß·Ê¶©Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖUUUM¡×¡Ë¤Ï¡¢AKA Virtual¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥¤¥±¥¤¥¨¥¤¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥·¥§¥ó¡¦¥¸¥¢¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿·µ¬VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¤¥ê¥¯¥¹³Ø±à¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙºÇ½ªÁª¹Í¤Ë¿Ê¤à¸õÊäÀ¸8¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏºòÇ¯10·î¤è¤êÊç½¸¤ò³«»Ï¡£ºÇ½ªÁª¹Í¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯3·î¤è¤ê¸ø³«ÁªÈ´»î¸³¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¾ÜºÙ¤äÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¿ï»þ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
<½éÇÛ¿®URL>
¡¦¶Ç·î
https://youtube.com/live/1Lk3bxB_kAw
¡¦¶Í»³
https://youtube.com/live/93PaXqr-vu4
¡¦µ×±ó
https://youtube.com/live/6EauTHj1LPw
¡¦Áá²µ½÷
https://youtube.com/live/uQJ783TMrN8
¡¦Àé±Æ
https://youtube.com/live/WEbQ6Wqr73k
¡¦Å·Æ»
https://youtube.com/live/JwQohz-xwWI
¡¦¼·À¥
https://youtube.com/live/HxvqCzkpVlQ
¡¦¿ðÌÚ
https://youtube.com/live/69Hkc-qDY5Y
<¸õÊäÀ¸¾ðÊó>
¢§¶Ç·î¡Ê¤¢¤«¤Ä¤¡Ë
¡¦¿ÈÄ¹¡§175cm
¡¦¼ñÌ£¡§¥é¥Ã¥×
¡¦ÆÃµ»¡§¥²ー¥à
¡¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡§¿åÂ²´Û¡¢Èþ¤·¤¤·Ê¿§
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§²¶¤¬No.1¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤ò¤³¤ì¤«¤éÂô»³¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÃç´Ö¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤à¡£¿É¤¤¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â·¯¤È¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÄ¶¤¨¤ì¤ë¡£µ±¤¯²¶¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÎÙ¤Ç±þ±çÍê¤ó¤À¤è¡ª¡ª
¢§¶Í»³¡Ê¤¤ê¤ä¤Þ¡Ë
¡¦¿ÈÄ¹¡§170cm
¡¦¼ñÌ£¡§¼Ì¿¿¡¢¥²ー¥à
¡¦ÆÃµ»¡§¥²ー¥à
¡¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡§Æ°Êª¡¢¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥á
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤Ê¤Ë¤«¡×¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤âÌ´¤òÄÏ¤á¤ë¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë
¢§µ×±ó¡Ê¤¯¤ª¤ó¡Ë
¡¦¿ÈÄ¹¡§180cm
¡¦¼ñÌ£¡§ÎÉ¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È
¡¦ÆÃµ»¡§¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤
¡¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡§¥²ー¥à¡¢ÆóÅÙ¿²
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§¤ä～～～～～¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ªÀµÄ¾¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤à¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§Áá²µ½÷¡Ê¤µ¤ª¤È¤á¡Ë
¡¦¿ÈÄ¹¡§183cm
¡¦¼ñÌ£¡§²»³Ú´Õ¾Þ
¡¦ÆÃµ»¡§¤ª²Û»Òºî¤ê(¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹·Ð±Ä¤Î°ìÂ²)
¡¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡§¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¿´¤«¤é³Ú¤·¤¤¤·Âº·É¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È½ä¤ê²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Í
¢§Àé±Æ¡Ê¤Á¤«¤²¡Ë
¡¦¿ÈÄ¹¡§172cm
¡¦¼ñÌ£¡§¼ò¡Ê°û¤ß²ñ¡Ë
¡¦ÆÃµ»¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë
¡¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡§¥µ¥Ã¥«ー¡¢ÍñÎÁÍý¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤ÉÌ£¤ÎÇ»¤¤¤â¤Î
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¡ª¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¡¢¸õÊäÀ¸Á´°÷¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤¯Áö¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢§Å·Æ»¡Ê¤Æ¤ó¤É¤¦¡Ë
¡¦¿ÈÄ¹¡§188cm
¡¦¼ñÌ£¡§ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹½ä¤ê
¡¦ÆÃµ»¡§¤ª¼Çµï
¡¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡§¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ(ÆÃ¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë)¡¢¥«¥é¥ª¥±
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÅ·Æ»¤µ¤ó¡ªÅ·Æ»¤Ç¤¹¡ª¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Îµï¾ì½ê¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¾È¤é¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
¢§¼·À¥¡Ê¤Ê¤Ê¤»¡Ë
¡¦¿ÈÄ¹¡§170cm
¡¦¼ñÌ£¡§¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È
¡¦ÆÃµ»¡§MIX
¡¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡§¥Þ¥Ã¥¯¡¢¤ªÍÎÉþ¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦·¯¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«3D¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¸ø³«ÁªÈ´»î¸³¤ÏÌ´¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Þ¤Ç¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏËÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂô»³ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§¿ðÌÚ¡Ê¤ß¤º¤¡Ë
¡¦¿ÈÄ¹¡§175cm
¡¦¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ
¡¦ÆÃµ»¡§¥²ー¥à
¡¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡§¸¤¡¢¿çÌ²
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§¸ø³«ÁªÈ´»î¸³¡©´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡ª¤ä¤ê¤¿¤¤ÇÛ¿®¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÇÛ¿®¤òÁ´ÎÏ¤Çºî¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡ª¤Á¤ë¤Ê¤é²ÚÎï¤Ë¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£°Ê¾å¡¢¸õÊäÀ¸¿ðÌÚ¤Ç¤·¤¿¡ª
¢§¥¤¥ê¥¯¥¹³Ø±à ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://irixacademy.com/audition/
¢§¡Ø¥¤¥ê¥¯¥¹³Ø±à¡Ù¤È¤Ï
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢¸½¼Â¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ò·Ò¤®¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¤¥ê¥¯¥¹³Ø±à¡Ù¤Ç¤¹¡£
VTuber¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯¾ì¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UUUM¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢AKA Virtual¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§SNS
¡¦¡Ø¥¤¥ê¥¯¥¹³Ø±à¡Ù¸ø¼°X
https://x.com/irixacademy
¡¦¡Ø¥¤¥ê¥¯¥¹³Ø±à¡Ù¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/@irixacademy
¡¦¡Ø¥¤¥ê¥¯¥¹³Ø±à¡Ù¸ø¼°note
https://note.com/irixacademy/n/n427fa4cded83
UUUM²ñ¼Ò³µÍ×
UUUM¤Ï¡ÖÁÛ¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¥»¥«¥¤¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡£ ¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎMCN¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¤Ó¤È¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¡×¤ò¥³¥É¥â¥´¥³¥í¤Î¤¢¤ëÈ¯ÁÛ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£ 13,000°Ê¾å¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¥°¥Ã¥º¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÒÌ¾¡§UUUM¡Ê¥¦ー¥à¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ Çß·Ê ¶©Ç·
»ñËÜ¶â¡§8²¯3,412Ëü±ß
ÀßÎ©¡§2013Ç¯6·î
AKA Virtual ²ñ¼Ò³µÍ×
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´Ìö¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡Ö¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡×¡Ö¿×Â®¤Ë¡×¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡×Äó¶¡¡£ÆÈ¼«¤Î¡Öµ»½Ñ¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãーµ»½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë3D¡¦XRµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー/IP¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³«Âó¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ AKA Virtual.Inc ´ë¶È¥µ¥¤¥È ¡§https://akavirtual.com/
ÀßÎ©Ç¯¡§ 2021 Ç¯3 ·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ Jia Shen¡Ê¥¸¥¢¡¦¥·¥§¥ó¡Ë
ËÜ¼Ò½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µËãÉÛ