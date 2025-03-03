テキスタイルと服飾資材の国際見本市「インターテキスタイル上海アパレルファブリックス」に出展

株式会社ヤギ

株式会社ヤギ（本社：大阪市中央区・東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：八木隆夫、以下「当社」）は、本年3月11日(火)～13日(木)、中国・上海で開かれる世界最大規模のテキスタイルと服飾資材の国際見本市「インターテキスタイル上海アパレルファブリックス」（インテキ上海）に出展いたします。

インターテキスタイル上海は、世界最大規模のアパレルファブリックスと服飾資材の国際専門見本市です。Milano Unicaを含む欧州各国の出展エリア「サロンヨーロッパ」や、アジア各国のパビリオンが一堂に集結し、環境配慮型素材、機能性素材、デニム、ウールなどのカテゴリ別の出展ゾーンでもユニークな最新の製品が展示されます。業界の最新の動向がわかるフォーラムやセミナーも開催されます。

出展概要

今回、当社の中国現地法人である「プログレス上海」とテキスタイル部門が初めて合同で出展をいたします。日本製のテキスタイルをはじめ、プログレス上海のオリジナルカットソー素材や中国製のハイゲージトリコット、300切極細ラメを使用したカットソーなど、日本の技術を活用して中国で生産する様々なテキスタイルも提案いたします。

インターテキスタイル上海アパレルファブリックス 概要

日時：2025年3月11日(火)～13日(木)

会場：国家会展中心 (上海)

National Exhibition and Convention Center (Shanghai)

公式サイト：https://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-spring.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html

当社は現在推し進めている、中期経営計画2026「Heritage to the future」にて掲げている「グローバル戦略」に基づき、このような国際展示会を通して今後も海外市場に向けた展開を強化してまいります。

出展内容に関する問い合わせ先

社名 : 株式会社 ヤギ

住所 : 東京都 中央区 日本橋小網町18-15／大阪市 中央区 久太郎町 2-2-8

担当 : グローバルマテリアル本部 第一事業部 315課 川村 将弘／今口 浩輝

MAIL : kawamurama@yaginet.jp ／ imaguchihi@yaginet.jp

以上