バーチャルタレント『love=charmulet』さんの公式オンラインショップ『love=charmulet official store』にて、「チョコと、らぶちゃと。」グッズ11点を販売開始！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアワークスは、
「池袋P’PARCO WOAT」でポップアップフェアを開催し大好評だった、バーチャルタレント『love=charmulet』さんのオリジナルグッズ9点と「WOAT ONLINE STORE」限定商品2種を、2月28日より「love=charmulet official store」にて販売開始いたします。
さらに「チョコと、らぶちゃと。」関連アイテムのお買上げ金額5,000円毎に特典チケットを一枚プレゼントいたします！！
製品情報
■love=charmulet official store
https://tosta.jp/shops/lovecharmulet
■「showcase(ハート)love」マルチケース
販売価格：2,200円（税込）
新曲「showcase(ハート)love」で登場するミニらぶちゃを使用したPVC製のマルチケースです。
ミニらぶちゃ３Dモデル制作：泉（https://x.com/izumi0s）
■「showcase(ハート)love」ステッカー
販売価格：300円（税込）
新曲「showcase(ハート)love」のジャケット画像を使用したステッカー。
ミニらぶちゃ３Dモデル制作：泉（https://x.com/izumi0s）
■「showcase(ハート)love」アクリルスマホスタンド
販売価格：1,800円（税込）
新曲「showcase(ハート)love」で登場するミニらぶちゃを使用したアクリルスマホスタンド。
ミニらぶちゃ３Dモデル制作：泉（https://x.com/izumi0s）
■「チョコと、らぶちゃと。」アクリルキーホルダー
販売価格：800円（税込）
「チョコと、らぶちゃと。」用描き下ろしイラストを使用したアクリルキーホルダー。
イラスト：よいかわ（https://x.com/yoikawa_0）
■「チョコと、らぶちゃと。」ゆらゆらアクリルスタンド
販売価格：1,500円（税込）
「チョコと、らぶちゃと。」用描き下ろしイラストを使用したゆらゆらアクリルスタンド。
イラスト：よいかわ（https://x.com/yoikawa_0）
■「チョコと、らぶちゃと。」ランダム缶バッジ(ガチャ)
販売価格：500円（税込）
「チョコと、らぶちゃと。」でお披露目となるイラスト等を使用したランダム缶バッジです。
＊5種+シークレット
■「チョコと、らぶちゃと。」アクリルスタンド
販売価格：2,000円（税込）
「チョコと、らぶちゃと。」用に撮りおろしたアクリルスタンドです。
■「チョコと、らぶちゃと。」アクリルパネル
販売価格：4,000円（税込）
「チョコと、らぶちゃと。」用に撮りおろしたアクリルパネルです。
■「チョコと、らぶちゃと。」マグカップ
販売価格：2,200円（税込）
「チョコと、らぶちゃと。」用描き下ろしイラストを使用したマグカップ。
イラスト：よいかわ（https://x.com/yoikawa_0）
■「EC限定」「showcase(ハート)love」スマホケース&ステッカーセット
販売価格：3,300円（税込）
新曲「showcase(ハート)love」登場するミニらぶちゃを使用したクリアスマホケースとステッカーのEC限定セットです。
ミニらぶちゃ３Dモデル制作：泉（https://x.com/izumi0s）
■「EC限定」「チョコと、らぶちゃと。」ミニタペストリー
販売価格：2,500円（税込）
「チョコと、らぶちゃと。」用に撮りおろしたB3タペストリーです。
販売情報
■love=charmulet official store
https://tosta.jp/shops/lovecharmulet
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