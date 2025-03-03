バーチャルタレント『love=charmulet』さんの公式オンラインショップ『love=charmulet official store』にて、「チョコと、らぶちゃと。」グッズ11点を販売開始！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアワークスは、


「池袋P’PARCO WOAT」でポップアップフェアを開催し大好評だった、バーチャルタレント『love=charmulet』さんのオリジナルグッズ9点と「WOAT ONLINE STORE」限定商品2種を、2月28日より「love=charmulet official store」にて販売開始いたします。


さらに「チョコと、らぶちゃと。」関連アイテムのお買上げ金額5,000円毎に特典チケットを一枚プレゼントいたします！！







製品情報



■love=charmulet official store


https://tosta.jp/shops/lovecharmulet









■「showcase(ハート)love」マルチケース


販売価格：2,200円（税込）


新曲「showcase(ハート)love」で登場するミニらぶちゃを使用したPVC製のマルチケースです。


ミニらぶちゃ３Dモデル制作：泉（https://x.com/izumi0s）







■「showcase(ハート)love」ステッカー


販売価格：300円（税込）


新曲「showcase(ハート)love」のジャケット画像を使用したステッカー。


ミニらぶちゃ３Dモデル制作：泉（https://x.com/izumi0s）







■「showcase(ハート)love」アクリルスマホスタンド


販売価格：1,800円（税込）


新曲「showcase(ハート)love」で登場するミニらぶちゃを使用したアクリルスマホスタンド。


ミニらぶちゃ３Dモデル制作：泉（https://x.com/izumi0s）







■「チョコと、らぶちゃと。」アクリルキーホルダー


販売価格：800円（税込）


「チョコと、らぶちゃと。」用描き下ろしイラストを使用したアクリルキーホルダー。


イラスト：よいかわ（https://x.com/yoikawa_0）








■「チョコと、らぶちゃと。」ゆらゆらアクリルスタンド


販売価格：1,500円（税込）


「チョコと、らぶちゃと。」用描き下ろしイラストを使用したゆらゆらアクリルスタンド。


イラスト：よいかわ（https://x.com/yoikawa_0）







■「チョコと、らぶちゃと。」ランダム缶バッジ(ガチャ)


販売価格：500円（税込）


「チョコと、らぶちゃと。」でお披露目となるイラスト等を使用したランダム缶バッジです。


＊5種+シークレット







■「チョコと、らぶちゃと。」アクリルスタンド


販売価格：2,000円（税込）


「チョコと、らぶちゃと。」用に撮りおろしたアクリルスタンドです。







■「チョコと、らぶちゃと。」アクリルパネル


販売価格：4,000円（税込）


「チョコと、らぶちゃと。」用に撮りおろしたアクリルパネルです。







■「チョコと、らぶちゃと。」マグカップ


販売価格：2,200円（税込）


「チョコと、らぶちゃと。」用描き下ろしイラストを使用したマグカップ。


イラスト：よいかわ（https://x.com/yoikawa_0）







■「EC限定」「showcase(ハート)love」スマホケース&ステッカーセット


販売価格：3,300円（税込）


新曲「showcase(ハート)love」登場するミニらぶちゃを使用したクリアスマホケースとステッカーのEC限定セットです。


ミニらぶちゃ３Dモデル制作：泉（https://x.com/izumi0s）







■「EC限定」「チョコと、らぶちゃと。」ミニタペストリー


販売価格：2,500円（税込）


「チョコと、らぶちゃと。」用に撮りおろしたB3タペストリーです。





販売情報



■love=charmulet official store


https://tosta.jp/shops/lovecharmulet




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