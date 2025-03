シュワルツコフ プロフェッショナル「ファイバープレックス」は、新ブランドメッセージ “強さは、自由だ。” を軸に2025年3月よりブランドビジュアルを刷新

ヘンケルジャパン株式会社

ファイバープレックスは、日本で初めてプレックス系製品を紹介した2017年より、“ブリーチを日本のあたりまえに”のメッセージのもと、ヘアデザインが人々の心や生活の質を変え、あらゆる世代のお客様の暮らしの中に、お客様自身が想像もしていなかった喜びを提供すると信じ、それを実現するための様々なビジネスの革新に取り組んできました。

ふと周りを見渡すと、ブリーチヘアのいる世界はあたりまえになってきています。しかしわたしたちの目指す頂上はもっと先にあります。それは誰もが、どんなダメージでも、どんな環境でも、何もハードルを感じずに、生涯好きなヘアデザインになれる世界。スタイリストが自信を持ってお客様のなりたいヘアデザインを叶える世界。そんな世界の実現を目指し、わたしたちは挑戦を続けます。

98.6%枝毛、切れ毛削減※1のファイバープレックスだけが持つ、ボンディング技術の結晶、”ファイバーボンドテクノロジー”

サロンでも、デイリーホームケアでも強さと、自由を、ファイバープレックスで。

3月12日より、ファイバーボンドテクノロジーを搭載したボンド ミルクを発売

枝毛・切れ毛98.6%削減※1、FIBREPLEXから

ファイバーボンドテクノロジー搭載で、使うたびに毛髪を保護・強化する

ミルクタイプのアウトバストリートメント

ボンド ミルク が新登場

ファイバープレックス ボンド ミルク

100g 3,000円(税込3,300円)

サロン専売品

2025年3月12日(水)発売

https://youtu.be/9V13uTH4NYQ

こんな方におすすめ

・ 軟毛~普通毛で、ダメージや乾燥によるパサつきや広がりが気になる方

・ 髪にうるおいとハリコシのほしい方

・ さらさらとした仕上がり、自然なツヤのある仕上がりがお好みの方

HOW TO USE

1. タオルドライ後、適量を手にとり、手のひら全体に広げます。

2. 髪の中間から毛先を中心に全体に塗布し、乾かします。

◎ファイバーボンドテクノロジーで、使うたびに毛髪を保護・強化。ハイトーン毛を対象とした処方設計で、髪にやわらかく馴染み、まとまりやすく、さらさらとした指どおりの良い髪に導きます。

◎ 毛髪内部にうるおいを与えながらハリコシのある仕上がり。

湿気バリアコンプレックス※2が、周りの湿気の影響による髪の広がりを防ぎ、自然なまとまりとツヤのある髪に導きます。

※1 弊社研究所にて、ブリーチ剤+ファイバープレックス No.1 ボンド ブースター、No.2 ボンド フィクサーとブリーチ剤で比較した際の研究データ(最大値) ※2 ヒアルロン酸Na・パンテノール

bond milk ボンド ミルク