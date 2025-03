イトーキ、元ソニーの田幸宏崇がチーフクリエイティブディレクターに就任

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:湊 宏司)は、2025年3月1日付で、世界を舞台に活躍している田幸宏崇がチーフクリエイティブディレクターに就任したことをお知らせします。

当社は『明日の「働く」を、デザインする。』をミッションステートメントに掲げ、顧客の感性に訴え、魅力あるオフィスを創造する「ワークプレイス事業」を展開。現在進行中の中期経営計画「ITOKI RISE TO GROWTH 2026」の2年目となる2025年度は、デザイン性の向上によってブランドプレゼンスを高めることを重要なテーマとしています。

ソニーのクリエイティブディレクターとして、強い探求心をもちながら、グローバルとローカル、デジタルとアナログ、プロダクトとスペースなど、異なる専門性やその業界の垣根を融合させながら、第一線でクリエイティブダイレクションをリードしてきたユニークな経歴をもつ田幸のチーフクリエイティブディレクター就任は、当社の強みである「Tech×Design based on PEOPLE」の融合と拡張を促進し、デザイン戦略の構築をさらに飛躍させることを意図しています。

今後は約200名のインハウスデザイナーならびに社外クリエイターとともに、ワークスペースデザイン、CMFデザイン、プロダクトデザインをシームレスにつなげ、オーダーメイドで対応するオフィスデザインの精度を高め、多様化する企業のニーズに対応していきます。

田幸 宏崇(たこう ひろたか)

コメント

「空間、プロダクト、テクノロジー、コミュニケーションはそれぞれ等しく必要なデザインエレメントであり、クリエイションの場においては、それらの融合こそが体験価値向上に繋がると信じています。オフィス空間はまさにその交差点であり、伝統と革新が融合するイトーキが提供できる空間とプロダクトのデザインには無限のポテンシャルが秘められていると感じています。ご期待ください」

経歴

千葉大学工業意匠学科で空間デザインを専攻後、TOTO株式会社を経て、2003年ソニー株式会社へ入社。イギリスで欧州向け製品のデザインや開発、ミラノサローネ出展に携わる。帰国後はテレビ等のホームエンタテインメントカテゴリ、デザインR&Dおよび新規カテゴリにおける包括的なクリエイティブダイレクションを担当。2019年よりデザインセンターヨーロッパを率いるクリエイティブダイレクタ―兼同センター長に就任。グローバル拠点のハブとしてブランド開発、プロダクトデザイン、マーケティングコミュニケーション、先行デザイン開発、デザインリサーチなどのクリエイティブダイレクションを牽引。そのほか、イベントやリテール、オフィスなどの空間やインタラクションをデザイン、プロデュース。また、個人デザイナーとして家具やオブジェクトのデザインを手掛け、ミラノサローネ、ロンドンデザインフェスティバルにも出展。

iF Design Award GOLD、Good Design Award GOLD AWARD、Red Dot Design Award Best of the Best、全国発明表彰経済産業大臣賞、FRAME Award等、受賞多数。

千葉大学、多摩美術大学、京都工芸繊維大学、Central Saint Martins (英国) 等で特別授業。

【イトーキについて】

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”Tech×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

近年では従業員エンゲージメントを経営の重要指標の一つとし、オフィス環境への投資やインターナルコミュニケーションの強化、DE&I推進など人的資本の最大化に取り組んでいます。また、環境に配慮したサステナブルな製品開発や資源循環促進なども通して、ビジョンステートメント『人も活き活き、地球も生き生き』する社会の実現を目指しています。