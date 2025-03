「SOYJOY 黒ゴマ」新発売　焙煎ゴマのプチプチ食感と香ばしさで“圧倒的なゴマの存在感”

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:井上 眞、以下「大塚製薬」)は、大豆バー ソイジョイ(SOYJOY)ブランドから、「SOYJOY 黒ゴマ」を3月17日より全国で新発売します。高い栄養価を持つ「黒ゴマ」を使用し、”圧倒的なゴマの存在感”で風味豊かな味わいが特長の低GI食品です。

当社はかねてより植物性タンパク質などの豊富な栄養を含む"大豆"に着目し、これまでにない新しい形でその健康価値を提供してきました。SOYJOYは大豆をまるごと粉にしたグルテンフリーの生地に、フルーツやナッツなどの素材を加え、様々な食感や味わいを楽しめるアイテムを展開しています。

近年の食に関する傾向として、健康志向や簡便化志向がより高まる中、SOYJOYを間食だけでなく、シンプルな食事に追加する喫食シーンも増えてきています。このたび発売する新製品は、大豆の栄養価や低GI食品といった特長はそのままに、健康的で食事にも合う素材として「黒ゴマ」を取り入れました。焙煎ゴマの軽快なプチプチ食感と香ばしさを楽しみながら、大豆に含まれるタンパク質や食物繊維などの不足しがちな栄養をおいしく摂れる製品に仕上げています。間食や忙しい時の手軽な食事のシーンなど、様々なシーンで健康的な日々の食生活をサポートします。

【SOYJOYについて】

大豆プロテインや大豆イソフラボンなどの素材由来の栄養をおいしく、いつでもどこでも手軽に食べられる大豆バーとして2006年に誕生。1本当たり約35粒の大豆をまるごと使用し、素材の味わいを大切にしたグルテンフリーの低GI食品としてラインアップを拡充してきました。現在は、植物由来の原材料を使用した「プラントベースシリーズ」も展開しています。

【製品概要】 SOYJOY公式ブランドサイト https://www.otsuka.co.jp/soy/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48278/table/143_1_a6151dc981a2d259cf6fe91dd0a41679.jpg ]

【低GI食品とは】

GIとはGlycemic Index(グリセミック・インデックス)の略で、食品に含まれる糖質の吸収度合いを示す値です。GI値が低いほど、糖質の吸収が穏やかと言われています。GI値が55以下の食品は「低GI食品」と呼ばれており、SOYJOYは全アイテムが低GI食品であることを確認しています。

【大豆でかなえるSoylution】

https://www.otsuka.co.jp/soylution/

大塚製薬は、環境負荷軽減の可能性を持つ大豆に着目し、Soylution:Soy(大豆)+Solution(解決)をテーマに開発された革新的な製品を通じて、様々な価値観を持つ世界の人々のよりよい暮らしに貢献していきます。

大塚製薬は、今後もOtsuka-people creating new products for better health worldwideの企業理念のもと、人々の健康維持・増進に貢献してまいります。