【BBIA×Mezzo Piano】韓国コスメブランド「ピアー」が 平成リバイバル「メゾ ピアノ」とのコラボポップアップストア開催！

株式会社BBIA JAPAN

韓国コスメブランドBBIA(ピアー)が株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:國京紘宇)の人気ブランド「メゾ ピアノ」とのコラボポップアップストアをルミネ新宿2(2階イベントスペース)にて3月20日(木・祝)~4月3日(木)の期間限定で開催いたします。

ピアーとメゾ ピアノのコラボレーションを記念してポップアップストアを開催いたします。ポップアップストアのコンセプトであるベリエちゃんのお家「ストロベリーハウス」をイメージした可愛いインテリアが盛りだくさんのポップアップストアです。

また、今回のポップアップストアでは、購入者限定ギフトやSNSフォローでご参加できるはずれなしくじ引きなど豪華イベントを多数ご用意しております。

この機会にぜひお立ち寄りください。たくさんのご来店お待ちしております。

- ポップアップストア概要

開催期間

2025年3月20日(木・祝)~4月3日(木)

開催場所

ルミネ新宿 ルミネ2-2F EVENT SPACE

〒160-0022 新宿区新宿3-38-2

JR・小田急線・京王線 新宿駅南口より徒歩1分

京王線 ルミネ口より直通

京王新線・都営新宿線・都営大江戸線・新宿駅京王新線口より徒歩1分

営業時間

11:00~21:00

入店方法

詳しくは後日、POP UP公式アカウントよりお知らせいたします。

POP UP公式アカウント

POP UPについてのお知らせは下記アカウントで行います。

・POP UP公式Instagram

アカウント名:Berrie's Strawberry House POP UP SHOP【公式】

ユーザーネーム:@narumiya_popup

https://www.instagram.com/narumiya_popup/

・POP UP公式X

アカウント名:Berrie's Strawberry House POP UP SHOP【公式】

ユーザーネーム:@narumiya_popup

https://x.com/narumiya_popup

- ポップアップストア販売商品*

ピアー×メゾ ピアノエディション商品すべてを一度にご覧いただけます。

<ピアー×メゾ ピアノエディション>

-ローティント(本品)4.5g 1,600円(税込)/ 01~04 ピアー×メゾ ピアノエディション

-ローグロス(本品)5g 1,600円(税込)/ 01 ピアー×メゾ ピアノエディション

-ローティントミニ 1.2g 770円(税込)/ 01~09 ピアー×メゾ ピアノエディション

-ローグロスミニ 1.1g 770円(税込)/ 01 ピアー×メゾ ピアノエディション

-ラストアイパレット 5g 2,200円(税込)/ 01~02 ピアー×メゾ ピアノエディション

-ベリエちゃんフィギュア 330円(税込)/ 全7種 フィギュアはランダム商品のため、フィギュアの種類はお選びいただけません。

*BBIAの通常商品の販売はございません。予めご了承ください。

- ポップアップストア限定イベント

1. SNSフォローイベント「ハズレなし!ラッキーくじ引き」

BBIA JAPAN公式 InstagramもしくはXをフォローで参加可能。*

*おひとり様1回限り

2. 購入者限定ノベルティプレゼント

BBIA×Mezzo Piano コラボ商品のご購入金額に応じてノベルティをプレゼント。

※各イベントは景品がなくなり次第終了となります。ノベルティは他の景品に変更となる場合がございます。

- BE BRAVE AS I AM = BBIA(ピアー)

「性別や年齢を問わず “自分らしさ”、“美しさ” を追求する、自分の本来の美しさを最大限に引き出すメイクアップを」というテーマで2004年に韓国で誕生。若い世代はもちろん、機能性の良さから幅広い世代に愛されています。

・BBIA JP オフィシャルサイト:https://bbia.jp/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/bbia.japan/

・公式X(Twitter):https://twitter.com/bbia_japan

・公式LINE:https://lin.ee/gMq3mVB

【会社概要】

社名:株式会社BBIA JAPAN

所在地:〒130-0004 東京都墨田区本所4丁目19-3本所吾妻橋DJビル401号

代表取締役:李 昌洙

【お問い合わせ】

BBIAカスタマーサポート:03-6658-4500