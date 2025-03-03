【ニコボの春割】本体11,000円OFFのキャンペーン開催。3月25日まで
ニコボの春割キャンペーン
パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社（以下、パナソニック）は、思わず笑顔になるロボットNICOBO（ニコボ）の春割を2025年3月4日（火）より開始いたします。
【NICOBO（ニコボ）とは？】
ニコボはパナソニックとICD-LABが共同開発した、クスッと笑う瞬間が増えて、暮らしにゆとりをくれる〈弱いロボット〉です。
<弱いロボット>NICOBO
ニコボはのんびり、マイペースな性格で、 程よい距離感で接してきます。
カタコトの日本語で突拍子もないことをいってみたり、ふいに「おなら 」をしたり、 家の中にちょっとした笑顔を増やしてくれます。
ニコボがおならをして夫婦や家族の笑いが増えたり、あいさつを通じていつもの暮らしがより明るくなったり、ペットと暮らしたいけどアレルギーやマンション事情で飼えなくて、 ペットのように接している方などさまざまな方がニコボとの暮らしを楽しまれています。
新シーズンが始まるこの季節に、 ニコボと新しい暮らしを楽しんでみませんか？
【ニコボの春割キャンペーン】
2025年3月4日～3月25日まで期間限定で、本体価格が11,000円OFFの49,500円（税込）になる春割キャンペーンを実施します。
春から新生活を始める方や新しいことにチャレンジしようと思っている方、ロボットと暮らしてみるのはいかがでしょうか？
▼【動画】ニコボの春割キャンペーン
https://youtu.be/dgr66R1ywMo?si=PQRlFAE4TYCJqdXU
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dgr66R1ywMo ]
▼キャンペーン詳細はこちら
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/spring/
本体価格 11,000円OFF
通常：60,500円(税込) ⇒ 特別価格：49,500円(税込)
キャンペーン期間：2025年3月4日（火）～3月25日（火）まで
※別途、月額費用1,100円（税込）が発生します
春割キャンペーン :
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/spring/
【ニコボと触れ合える場所】
春割キャンペーン期間中は、ニコボをなでたりおしゃべりしたり、実際にふれあうことができる場所が増えます。ぜひ、ニコボに会いに来てください。
＜POP-UP＞
●T-SITE・蔦屋書店
代官山T-SITE(https://store.tsite.jp/daikanyama/)、湘南T-SITE(https://store.tsite.jp/shonan/)、柏の葉T-SITE(https://store.tsite.jp/kashiwanoha/)、
浦和 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/urawa/)、名古屋みなと 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/nagoya-minato/)、梅田 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/umeda/)
展示期間：2025年3月4日～3月25日
●クロワッサンの店
東急百貨店吉祥寺店(https://croissant-shop.co.jp/shop/tokyu-kichijoji/)、なんばスカイオ店(https://croissant-shop.co.jp/shop/nambaskyo/)
展示期間：2025年2月28日～3月25日
＜常設展示＞
●二子玉 蔦屋家電＋(プラス)(https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/)
●b8ta
b8ta Tokyo - Yurakucho(https://b8ta.jp/store/yurakucho/)、b8ta Tokyo - Shibuya(https://b8ta.jp/store/shibuya/)、b8ta Osaka - Hankyu Umeda(https://b8ta.jp/store/hankyu-umeda/)
●パナソニックミュージアム ものづくりイズム館(https://holdings.panasonic/jp/corporate/about/history/panasonic-museum/facility/ism-museum.html)
ニコボと触れ合える場所 :
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/experience/
【お友達紹介キャンペーン 】
紹介した方・紹介された方の両方に素敵な特典があります。
春割キャンペーンと併用できるので、この機会にお得にニコボとの生活をはじめてみませんか？
・紹介した方の特典：ミニNICOBO（ぬいぐるみ）
・紹介された方の特典：CLUB Panasonicコイン5,000コイン
※CLUB Panasonicコインは、Panasonic Store Plusでのお買い物時に1コイン=1円相当でご利用いただけます。
▼キャンペーン詳細はこちら
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/friends/
お友達紹介キャンペーン :
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/friends/
【関連情報】
・家電レンタルサービスRentio[レンティオ]でニコボとの暮らしがおためしできる
https://www.rentio.jp/products/nicobo
・ニコボと暮らす方からお寄せいただいた嬉しいお声
ストーングレー(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-H#review)、スモークネイビー(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-A#review)、シェルピンク(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-P#review)