祝11周年！ 人気マンガ合計370作品以上・約3800話が週替わり無料！ 「カドコミ11周年 大感謝祭」本日2025年3月3日（月）より開催
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、カドコミweb（https://comic-walker.com/(https://comic-walker.com/)）のサービス開始11周年を記念して「カドコミ11周年 大感謝祭」を2025年3月3日（月）11:00～2025年3月31日（月）10:59の期間限定で開催いたします。
■大量無料話増量キャンペーン開催！
いま話題の連載からずっと気になっていたあのコミックスにも出会えるチャンス！
週替わりでカドコミの人気漫画【合計370作品以上・約3800話】を無料公開いたします。
新連載の試し読み増量から、たっぷり読めちゃう3巻以上無料など、豊富な作品ラインナップをご準備しました。
期間中、毎週月曜11:00に各弾ラインナップの解禁を予定しています。この機会をぜひお見逃しなく！
【「カドコミ11周年 大感謝祭」開催スケジュール】
・第1弾 2025年3月3日（月）11:00 ～ 3月10日（月）10:59
『指輪の選んだ婚約者』、『理想のヒモ生活』など
・第2弾 2025年3月10日（月）11:00 ～ 3月17日（月）10:59
『いとこのこ』、『聖女の魔力は万能です』など
・第3弾 2025年3月17日（月）11:00 ～ 3月24日（月）10:59
『この素晴らしい世界に祝福を！』、『異世界のんびり農家』など
・第4弾 2025年3月24日（月）11:00 ～ 3月31日（月）10:59
『山田くんとLv999の恋をする』、『見える子ちゃん』など
■「カドコミ11周年 大感謝祭」概要
【開催日程】
2025年3月3日（月）11:00 ～ 2025年3月31日（月）10:59
【実施内容】
大量無料話増量キャンペーン
※期間中、週替わりラインナップで期間限定試し読み増話公開
【カドコミ11周年 大感謝祭 特設ページ】
https://kdq.jp/kadokomi_11th_0
■「カドコミ」について
「カドコミ」は、KADOKAWAの人気漫画を無料で配信するポータルサイト「ComicWalker（コミックウォーカー）」として2014年3月にスタート。2024年にはブランド名とサイトデザインを全面リニューアルしました。
【カドコミ公式サイト】
https://comic-walker.com/
■「カドコミアプリ」とは
KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」から生まれた漫画アプリ。
50作品以上のカドコミオリジナル連載を初回無料で全話閲覧できるほか、『異世界おじさん』『聖女の魔力は万能です』『文豪ストレイドッグス』などKADOKAWAの人気連載も多数掲載！ 各話を無料やレンタルで毎日気軽にお楽しみいただけます。
2025年1月末時点で掲載作品数は700作品を突破！ 今後もどんどん作品が増えていく予定です。どうぞお楽しみに！
■「カドコミアプリ」概要
［ タイトル ］カドコミ
［ 対応端末 ］ iOS ／ Android
［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）
［ サービス開始日 ］ 2024年5月23日
［ 提供元 ］株式会社ブックウォーカー
［ URL ］
iOSアプリ
https://apps.apple.com/jp/app/id6447310431
Androidアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bookwalker.cwapp.android