【TP-Link】iPhone 16 Proが当たる！新生活応援キャンペーン開催

ティーピーリンクジャパン株式会社

TP-Link Systems Inc.（所在：米国）の日本支社である※、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）は、3月1日（土）より「新生活応援キャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンでは、期間中に対象製品をご購入いただき、応募された方の中から抽選で201名様に「iPhone 16 Pro」や「Amazon ギフト券総額50万円分」などの豪華賞品をプレゼントいたします。ぜひこの機会に、TP-Linkのネットワーク製品を導入し、新生活を快適なネット環境でスタートさせましょう！

■キャンペーン概要

【購入・応募期間】

2025年3月1日（土）9:00～2025年5月6日（火）23:59まで

【賞品内容】

- iPhone 16 Pro 128GB（1名様）- Amazon ギフト券10,000円分（20名様）- Amazon ギフト券5,000円分（30名様）- Amazon ギフト券1,000円分（150名様）

【対象店舗】

- Amazon.co.jp（TP-Link）：https://www.amazon.co.jp/stores/TP-Link/page/C474C33D-135C-4431-8B7C-6D24463BE6E4?ref_=ast_bln- Amazon.co.jp（Tapo）：https://www.amazon.co.jp/stores/Tapo/page/E9EF33F8-7880-41F4-B418-A0771ED22E83?ref_=ast_bln- TP-Link公式ダイレクト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tplink/- TP-Linkダイレクト 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tplinkdirect/

【応募方法】

- TP-Link製品 10,000円（税込）以上を購入- 応募フォームに必要事項を入力し応募

※ご応募には、購入履歴や製品パッケージコードの写真が必要です。

※iPhone 16 Pro 128GBのカラーはお選びいただけません。

【応募フォームはコチラ】

https://req.qubo.jp/tplink/form/i3HVFjPr

※キャンペーン実施中にアクセス可能になります。

■SNS新生活応援キャンペーンも同時開催

さらに、公式SNSでも豪華賞品が当たるキャンペーンを開催いたします！

【応募期間】

2025年3月1日（土）9:00～2025年3月31日（月）23:59まで

【賞品内容】

- Archer GE800（1名様）- Tapo RV30 Max Plus（1名様）- Amazon ギフト券3,000円分（50名様）

【応募方法】

- 公式アカウント「@tplinkjapan（https://x.com/tplinkjapan）」をフォロー- キャンペーン投稿をリツイート

【注意事項】

- 賞品の内容、仕様は変更になる場合がございます。- お客様都合によるご応募後の賞品交換・返品はお受けできませんので、予めご了承ください。- キャンペーンへのご応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。また、賞品のお届けは日本国内のみとさせていただきます。- 本キャンペーンは予告なしに内容変更・終了する場合がございます。- 架空、なりすまし等、不正があった場合、予告なしに応募・当選を無効とさせていただく場合がございます。- 抽選・当選に関わるお問い合わせは一切お受けいたしかねますので、ご了承ください。【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。

*1：2023年第4四半期IDC調べ

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

*2：TELEC、CE、FCC取得済み、RoHS指令対応

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-LINK JAPAN INC.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/

※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に米国カリフォルニア州アーバインへ本社を移転しました。