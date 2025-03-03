【TP-Link】iPhone 16 Proが当たる！新生活応援キャンペーン開催
TP-Link Systems Inc.（所在：米国）の日本支社である※、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）は、3月1日（土）より「新生活応援キャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンでは、期間中に対象製品をご購入いただき、応募された方の中から抽選で201名様に「iPhone 16 Pro」や「Amazon ギフト券総額50万円分」などの豪華賞品をプレゼントいたします。ぜひこの機会に、TP-Linkのネットワーク製品を導入し、新生活を快適なネット環境でスタートさせましょう！
■キャンペーン概要
【購入・応募期間】
2025年3月1日（土）9:00～2025年5月6日（火）23:59まで
【賞品内容】
- iPhone 16 Pro 128GB（1名様）
- Amazon ギフト券10,000円分（20名様）
- Amazon ギフト券5,000円分（30名様）
- Amazon ギフト券1,000円分（150名様）
【対象店舗】
- Amazon.co.jp（TP-Link）：https://www.amazon.co.jp/stores/TP-Link/page/C474C33D-135C-4431-8B7C-6D24463BE6E4?ref_=ast_bln
- Amazon.co.jp（Tapo）：https://www.amazon.co.jp/stores/Tapo/page/E9EF33F8-7880-41F4-B418-A0771ED22E83?ref_=ast_bln
- TP-Link公式ダイレクト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tplink/
- TP-Linkダイレクト 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tplinkdirect/
【応募方法】
- TP-Link製品 10,000円（税込）以上を購入
- 応募フォームに必要事項を入力し応募
※ご応募には、購入履歴や製品パッケージコードの写真が必要です。
※iPhone 16 Pro 128GBのカラーはお選びいただけません。
【応募フォームはコチラ】
https://req.qubo.jp/tplink/form/i3HVFjPr
※キャンペーン実施中にアクセス可能になります。
■SNS新生活応援キャンペーンも同時開催
さらに、公式SNSでも豪華賞品が当たるキャンペーンを開催いたします！
【応募期間】
2025年3月1日（土）9:00～2025年3月31日（月）23:59まで
【賞品内容】
- Archer GE800（1名様）
- Tapo RV30 Max Plus（1名様）
- Amazon ギフト券3,000円分（50名様）
【応募方法】
- 公式アカウント「@tplinkjapan（https://x.com/tplinkjapan）」をフォロー
- キャンペーン投稿をリツイート
【注意事項】
- 賞品の内容、仕様は変更になる場合がございます。
- お客様都合によるご応募後の賞品交換・返品はお受けできませんので、予めご了承ください。
- キャンペーンへのご応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。また、賞品のお届けは日本国内のみとさせていただきます。
- 本キャンペーンは予告なしに内容変更・終了する場合がございます。
- 架空、なりすまし等、不正があった場合、予告なしに応募・当選を無効とさせていただく場合がございます。
- 抽選・当選に関わるお問い合わせは一切お受けいたしかねますので、ご了承ください。
【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】
TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。
*1：2023年第4四半期IDC調べ
徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。
*2：TELEC、CE、FCC取得済み、RoHS指令対応
【会社概要】
社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-LINK JAPAN INC.）
所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階
コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/
※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に米国カリフォルニア州アーバインへ本社を移転しました。