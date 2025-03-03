バンドリ！10周年を記念したアニバーサリーブック5月26日(月)発売決定！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『BanG Dream! 10th Anniversary Book “Dreamer’s Memory”』が5月26日(月)より発売することをご案内致します。






バンドリ！プロジェクトのキラキラドキドキな10年間の軌跡を閉じ込めたアニバーサリーブック。


アニメを見たときの感動、ライブ前のワクワク感など、バンドリ！との思い出が


当時の感情と共に想い起こされる、ファン必携の1冊です。




【収録内容】


バンドリ！「10年間の夢」年表／幕間漫画／Poppin'Party 10周年対談


キャストコメント（総勢50名）／スタッフコメント


※発売日や商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承くださいませ。




■商品概要


商品名：BanG Dream! 10th Anniversary Book “Dreamer’s Memory”


仕様：A4ワイド判／160P


価格：3,630円(10%税込)


発売日：2025年5月26日(月) ※確実なご予約は4月6日(日)まで


発行・発売：株式会社ブシロードワークス


商品ページURL：https://gekkan-bushi.com/topics/bang-dream-10th-anniversary-book/




※本商品は流通・販売ルートを限定した特別商品です。ご予約は商品ページをご確認ください。




■商品特典


〈無償特典〉


【ゲーマーズ】A4クリアファイル


【アニメイト】A4ビジュアルボード


【メロンブックス】B2ポスター


【Amazon】ビジュアルシート


【Joshinディスクピア】A6ステッカー


【ブシロードオンラインストア】L判ブロマイド(戸山香澄)


【タワーレコードオンライン】L判ブロマイド(花園たえ)


【amiami(オンラインショップ)】L判ブロマイド(牛込りみ)


【セブンネットショッピング】L判ブロマイド(山吹沙綾)


【赤い熊さん】L判ブロマイド(市ヶ谷有咲)




※海外限定特典


【三日月(ANYBUY)】2L判ブロマイド(Poppin'Party)




〈有償特典〉


【ゲーマーズ】『超』限定版　B2タペストリー&缶バッジ5個セット(Poppin'Party)


【ゲーマーズ】限定版　缶バッジ5個セット(Poppin'Party)


※『超』限定版と限定版の缶バッジは同様のものとなります



※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。


(C)BanG Dream! Project