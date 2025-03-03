バンドリ！10周年を記念したアニバーサリーブック5月26日(月)発売決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『BanG Dream! 10th Anniversary Book “Dreamer’s Memory”』が5月26日(月)より発売することをご案内致します。
バンドリ！プロジェクトのキラキラドキドキな10年間の軌跡を閉じ込めたアニバーサリーブック。
アニメを見たときの感動、ライブ前のワクワク感など、バンドリ！との思い出が
当時の感情と共に想い起こされる、ファン必携の1冊です。
【収録内容】
バンドリ！「10年間の夢」年表／幕間漫画／Poppin'Party 10周年対談
キャストコメント（総勢50名）／スタッフコメント
※発売日や商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承くださいませ。
■商品概要
商品名：BanG Dream! 10th Anniversary Book “Dreamer’s Memory”
仕様：A4ワイド判／160P
価格：3,630円(10%税込)
発売日：2025年5月26日(月) ※確実なご予約は4月6日(日)まで
発行・発売：株式会社ブシロードワークス
商品ページURL：https://gekkan-bushi.com/topics/bang-dream-10th-anniversary-book/
※本商品は流通・販売ルートを限定した特別商品です。ご予約は商品ページをご確認ください。
■商品特典
〈無償特典〉
【ゲーマーズ】A4クリアファイル
【アニメイト】A4ビジュアルボード
【メロンブックス】B2ポスター
【Amazon】ビジュアルシート
【Joshinディスクピア】A6ステッカー
【ブシロードオンラインストア】L判ブロマイド(戸山香澄)
【タワーレコードオンライン】L判ブロマイド(花園たえ)
【amiami(オンラインショップ)】L判ブロマイド(牛込りみ)
【セブンネットショッピング】L判ブロマイド(山吹沙綾)
【赤い熊さん】L判ブロマイド(市ヶ谷有咲)
※海外限定特典
【三日月(ANYBUY)】2L判ブロマイド(Poppin'Party)
〈有償特典〉
【ゲーマーズ】『超』限定版 B2タペストリー&缶バッジ5個セット(Poppin'Party)
【ゲーマーズ】限定版 缶バッジ5個セット(Poppin'Party)
※『超』限定版と限定版の缶バッジは同様のものとなります
※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。
(C)BanG Dream! Project