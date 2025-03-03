【参加者募集中】農泊の「いま」と「みらい」がわかる、ネットワーキングイベント！令和6年度 農泊みらい交流フォーラム 3月7日（金）開催
JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、『令和6年度 農泊みらい交流フォーラム』を2025年3月7日（金）15時～17時まで、ビジョンセンター東京虎ノ門５０１B会議室（東京都港区虎ノ門２丁目４－７）にて開催、参加者の募集を開始いたしました。この機会にぜひご参加ください。
【開催趣旨】
いま、全国の農泊地域が地域の特色を活かして、旅行者の受け入れを積極的に行っています。今回、それら特色ある取組の事例を紹介するとともに、各地域間および観光事業者が交流できるフォーラムを開催いたします。 ※オンラインでの参加可能
【日時】3月7日（金）15時～17時
※会場14時30分、17時より名刺交換会を開催
【会場】 ビジョンセンター東京虎ノ門５０１B会議室
住所：東京都港区虎ノ門２丁目４－７ T-LITE(トライト) 5F
最寄駅：地下鉄「虎ノ門ヒルズ」直結、地下鉄「虎ノ門」2a出口徒歩4分
地図：https://www.visioncenter.jp/tokyo/toranomon/access/
【参加対象】全国の地方自治体、DMO、旅行・鉄道等の観光事業従事者
【参加費用】 無料
【参加方法】下記ウェブサイトからお申込ください。
会場参加…申込締切3月6日（木）（先着150名）
https://forms.office.com/r/2ipH6Sg5tK
オンライン参加…申込締切3月6日（木）（先着1,000名）
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ggvhJ6kSSlqVC40_Ktzhiw#/registration
【実施内容】
基調講演「訪日外国人観光客の動向から見る、いま・みらいに必要なこと」
取組発表 先進的な取組を実践する農泊地域のいま・みらい
体験コンテンツの提供…兵庫県 家島諸島都市農山漁村交流推進協議会
食を活用した高付加価値化…奈良県 宇陀市古民家活用地域活性化協議会
廃校等活用による関係人口拡大…山梨県 八ヶ岳南麓アグリツーリズム協議会
広域ネットワーク事業実施内容の報告
本件に関するプレスリリースPDF
https://prtimes.jp/a/?f=d24732-467-55a00c1e5fa79245798163115662fd03.pdf