アートアクアリウム×Wpc.初コラボレーション！アートアクアリウムの展示作品より、優美に舞い泳ぐ金魚の世界を表現した4種のビニール傘発売

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、金魚×光・音・香が織りなす芸術で人々を魅了する「アートアクアリウム」とコラボレーションしたビニール傘4種(長傘・折りたたみ傘)をWpc.公式オンラインショップ、直営店舗にて販売開始いたしました。

見上げればそこは、金魚の世界

優美に舞い続ける艶やかな金魚と無限を感じる空間の美しさで人々を魅了する「アートアクアリウム」とコラボレーションした4種のビニール傘(長傘・折りたたみ傘)が登場。実際に展示されている『金魚の回廊』『金魚の滝』『新金魚品評』『金魚蒐集』という作品から着想を得たものです。

ビニール素材の半透明の生地には水槽の中を悠々と泳ぐ主役の金魚をはじめ、色とりどりの光彩、揺れる水草や花がWpc.の世界観で美しく描かれています。雨の日に傘を広げると光が差し込み、水中の幻想的な世界をそのまま持ち歩いているかのような感覚に浸れる1本です。また日本独自の”金魚鑑賞”という文化を堪能できる傘は、日本のお土産として外国人観光客にもオススメです。

雨の日を特別なものに変えてくれる空間を、あなたの手に。

ART AQUARIUM(アートアクアリウム) ― 金魚×光・音・香が織りなす芸術

光彩と音楽、そして香りにつつまれた空間の中を優美に舞い泳ぐ金魚。江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品”アートアクアリウム“として現代に表現します。水槽作品の造形美、空間演出、五感への刺激、そして、さまざまな美しさをもつ金魚たちがつくりだす、唯一無二の幻想世界が、ここに。

▷ART AQUARIUM(https://artaquarium.jp/)

商品詳細

金魚の回廊/ブラック

寺社建築に見られる回廊を表現した作品『金魚の回廊』をモチーフにした傘。

光が差し込む幻想的な水槽を、回廊に立ち並ぶ金魚の列柱のようにストライプ柄に落とし込みました。

金魚の滝/ブルー

静かに流れ落ちる水の中を泳ぐ金魚を表現した作品『金魚の壁』モチーフの傘。

淡い光の中に浮かび上がる水槽を市松模様柄に配置することで、モダンな印象に仕上げています。

新金魚品評/オフ

背の低い四角形の水槽の中を泳ぐ金魚を上から眺めて鑑賞する作品『新金魚品評』モチーフの傘。

水草とダリアの間をゆったりと優雅に泳ぐ赤い金魚が映えるデザインです。

金魚蒐集/レッド

ライティングの演出とともに、金魚を様々な角度から見られる作品『金魚蒐集』モチーフの傘。

泳いでいる金魚の尾ひれを力強くダイナミックに配置しながらも、金魚がもつしなやかさを感じ取ることができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/290_1_61ea1f20b96b35220266c3524d8db040.jpg ]

長く使えるビニール傘

Wpc.のビニール傘は骨の一部に軽くて折れにくく、強度の高いグラスファイバーを使用しています。また一般的に強風とされる耐風試験風速10m/s*をクリアしています。愛着を持って大切に長く使っていただける、使い捨てにしないビニール傘です。

*第三者検査機関において、記載の風速送風下で傘骨に異常がないかを確認しています。この傘は一般の傘と比較した場合強度はありますが、台風・突風時でのご使用は大変危険ですのでおやめください。

販売について

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU