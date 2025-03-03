2026年卒 新卒採用開始と会社説明会開催のお知らせ
EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2026年卒の新卒採用を開始しました。
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リクナビ2026 ZETA新卒採用ページ
https://job.rikunabi.com/2026/company/r765722033/(https://job.rikunabi.com/2026/company/r765722033/)
※既卒生の方につきましては、弊社WEBサイト内の中途採用フォームよりご応募ください。
https://zeta.inc/recruit/career
ZETAが提供するデジタルマーケティングソリューション「ZETA CXシリーズ」はKDDI株式会社、花王株式会社、株式会社コメ兵、資生堂ジャパン株式会社、日本航空株式会社、株式会社マッシュホールディングス、株式会社丸善ジュンク堂書店など業界を問わず多数の大手ECサイトに導入されています。
この度掲載がスタートしたリクナビ2026新卒採用ページではZETAの会社概要・募集職種・福利厚生について記載されているほか、先輩社員へのインタビュー記事も掲載されています。
インタビュー記事では、企画部・営業部・人事総務部などさまざまなフィールドで活躍している現場社員が自身のエピソードを交えながら「仕事内容」や「ZETAを選んだ理由」などをご紹介していますのでぜひご覧ください。
さらに、2026年卒の新卒者向けにオンライン会社説明会の開催を予定しています。現場で活躍している先輩社員と交流ができる貴重な機会となっています。
【ZETA会社説明会概要】
■プログラム内容
所要時間：90分程度
＜第一部＞会社説明会(1時間程度)
＜第二部＞座談会(30分程度）
■開催日程
・3/18(火) 15:00～17:00 ＜座談会参加社員：営業、広報・マーケティング＞
・3/25(火) 15:00～17:00 ＜座談会参加社員：開発＞
・3/26(水) 15:00～17:00 ＜座談会参加社員：営業、広報・マーケティング＞
・4/4(金) 15:00～17:00 ＜座談会参加社員：開発＞
・4/10(木) 15:00～17:00 ＜座談会参加社員：営業、広報・マーケティング＞
・4/17(木) 15:00～17:00 ＜座談会参加社員：開発＞
■開催形式
WEB開催
■参加方法
リクナビからご予約ください。
ご予約いただいた方へ、前日までに参加用URLをお送りします。
https://job.rikunabi.com/2026/company/r765722033/
皆さまのエントリーを心よりお待ちしています。
採用に関するご質問・ご相談につきましては、以下「問い合わせフォーム」よりお願いいたします。
問い合わせフォーム :
https://zeta.inc/contact
採用担当：角一・井上・笹川
【公式SNS】
Xアカウント
[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント
[ https://www.facebook.com/zetacom ]
【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zetacx.com/zeta-search ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zetacx.com/zeta-hashtag ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT
[ https://zetacx.com/zeta-engagement ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zetacx.com/zeta-ad ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zetacx.com/zeta-basket ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zetacx.com/zeta-voice ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zetacx.com/zeta-click ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zetacx.com/zeta-recommend ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zetacx.com/zeta-dmp ]
【IR最新動画】
【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す
[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]
【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！
[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]
【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！
[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]
【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！
[ https://youtu.be/qszGvqo6du8 ]
【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！
[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk ]
【問合せ先】
製品に関するお問合せ ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売