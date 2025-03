士業向け会員コミュニティ「Base One Hub」とProperty Access株式会社の業務提携に関するお知らせ

士業向け会員コミュニティ「Base One Hub」、海外不動産情報の提供強化に向けProperty Access株式会社と提携

スクエアワン株式会社

スクエアワン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 石川 和司、以下「スクエアワン」)が運営する士業向け会員コミュニティ「Base One Hub(ベース ワン ハブ)」は、このたび、海外不動産分野に強みを持つ

Property Access株式会社(本社:東京都、代表取締役社長 風戸 裕樹、以下「Property Access」)と、業務提携契約を締結しましたので、お知らせいたします。

業務提携の背景と目的

Base One Hubは、士業のためのネットワークプラットフォームとして、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、弁護士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士の10士業の会員が情報交換を行い、業務連携を深めることができる会員制のコミュニティです。

一方、Property Accessは、海外不動産投資およびマーケティング支援に強みをもつ企業であり、アジアを中心としたグローバルネットワークを活用し、不動産投資家や開発業者に向けた多様なサービスを提供しています。

本提携を通じて、Base One Hubの士業ネットワークとProperty Accessの海外不動産に関する専門性を融合し、Base One Hub会員に対して、海外不動産投資の最新情報や専門的な知見を提供し、業務の幅を広げる機会を創出してまいります。

業務提携の内容

本業務提携により、以下の取り組みを推進します。

- Base One Hub会員向けの海外不動産投資情報提供 Base One Hub会員が海外不動産投資に関する最新の情報を取得できる環境を整備します。- 士業法人ネットワークを活用した投資サポート体制の構築 士業の専門知識を活かし、海外不動産投資における法務・税務のサポート体制を強化します。- 共同セミナー・イベントの開催 海外不動産投資に関する専門的な情報をBase One Hub会員向けに提供するため、定期的なセミナーやイベントを開催します。

本提携を通じて、Base One HubとProperty Accessは、士業ネットワークを活かし、海外不動産へのアクセスを求める専門家へ向けた支援を強化してまいります。

Base One Hubについて

Base One Hubは、スクエアワンが運営する士業のためのネットワークプラットフォームです。Base One Hub会員は、M&A、事業承継、不動産、税務・法務に関する情報交換や案件の紹介を受けることができ、各専門分野の士業と連携することで、より多角的なサービスの提供が可能です。

今回の業務提携により、Base One Hub会員は、海外不動産投資に関する最新情報へのアクセスが可能となり、士業としての業務の幅を広げる新たな機会を得ることができます。

詳細はこちら:https://baseonehub.square1.jp/

Property Access株式会社の概要

Property Access株式会社は、海外不動産投資およびマーケティング支援に特化した企業であり、アジアを中心としたグローバルネットワークを活用し、不動産投資家や開発業者に向けた多様なサービスを提供しています。

同社は、最新のテクノロジーを活用し、データドリブンなマーケティング手法を駆使して、日本および海外市場における不動産投資機会の創出と最適な投資戦略の提案を行っています。また、各国の法規制や税務に関するコンサルティングを通じて、安全かつ効率的な投資プロセスをサポートしています。

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102466/table/3_1_28ad2569f631154960aae7537e2944f1.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/102466/table/3_2_8623f310a89db0e497a5e3da029d2b97.jpg ]

スクエアワン株式会社

お問い合わせ先



担当:経営企画室 川崎

TEL:03-5792-5411

Email:s_kawasaki@square1.jp



Base One Hub運営事務局

担当:加藤

Email:boh@square1.jp