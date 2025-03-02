¥³ー¥Òー¡¦¥Õー¥É¡¦²»³Ú¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£Åìµþ¡¦ÅìÄ¹ºê¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡ØMIA MIA¡Ù¤¬£µ¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª

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I AM Spring Market
²ñ´ü¡§4·î1Æü(²Ð) ～ 6·î1Æü(Æü)
±Ä¶ÈÆü¡§ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë (½éÆü¤ò½ü¤¯)
±Ä¶È»þ´Ö¡§14:00 - 18:00
Address¡§¢©171-0051 ÅìµþÅÔËÅç¶èÄ¹ºê£´ÃúÌÜ£²£·－8 101
¡ÚMIA MIA 5th Anniversary Event¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡¦4/1(²Ð)¡¡17:00 - 22:00
¡¦4/5(ÅÚ)¡¡10:00 - 22:00
¡¦4/6(Æü)¡¡10:00 - 22:00
Adress¡§¢©171-0051 ÅìµþÅÔËÅç¶èÄ¹ºê£´ÃúÌÜ£±£°－£±
¥¢¥¯¥»¥¹¡§À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡¡ÅìÄ¹ºê±Ø¤«¤éÅÌÊâ£µÊ¬
Website¡§https://www.mia-mia.tokyo/
Instagram¡§https://www.instagram.com/miamia_tokyo/
Google Map¡§https://g.co/kgs/gPo1i4x
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