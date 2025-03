¡ÚÂçºå¡Û¡ÖAwich¡×½Ð±é·èÄê¡ª¡ÖMUSIC CIRCUS -Beats Trip-¡×Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×²ò¶Ø¡ª¤³¤Î½Õ¡¢ºÇ¹â¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤ò¡ª

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)は、2025年3月20日(木・祝)にインテックス大阪5号館で開催される音楽フェスティバル「MUSIC CIRCUS -Beats Trip-」の第3弾出演アーティストを発表いたします。

MUSIC CIRCUS 公式サイト:https://music-circus.jp/

■第4弾出演アーティスト

LIVE:Awich

沖縄出身のラッパー。独自の世界観と鋭いリリックで日本のヒップホップ界を牽引するクイーン「Awich」が出演決定!パワフルなステージが、あなたの心を震わせること間違いなし!

「MUSIC CIRCUS -Beats Trip-」は中学生以上(生年月日が2013年4月1日以前)の方がご入場いただけます。必ず本人確認書類をご持参ください。

詳しくは公式サイト(https://music-circus.jp/)をご確認ください。

■ラインナップ

LIVE:AK-69 / ASH ISLAND / Awich / Elle Teresa / GADORO / 加藤ミリヤ / KeeP / Kohjiya&lj / 百足&韻マン / OZworld / SALU / SKRYU / SOUTH BLUE / $ora / Taiyoh / VIGORMAN / \ellow Bucks / ZELE / 5Leaf

DJ:DJ RYOW & FRIENDS / DopeOnigiri & FRIENDS / ALY$HA / AROUND / りゅう and more...

■「MUSIC CIRCUS -Beats Trip-」開催概要

名称:MUSIC CIRCUS -Beats Trip-

日程:2025年3月20日(木・祝)

時間:12:00開演/開場 21:00終演(予定)

会場:インテックス大阪5号館

所在地:〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102

料金:男性:7,700円 / 女性:4,400円

チケット購入は公式サイトから → https://music-circus.jp/

Trip.com / イープラス / ローチケ / 楽天チケット / チケットぴあ / JPNIGHT

※入場時に別途 1,000 円(2ドリンク代)が必要です。

※延期前のチケットはご利用いただけません。必ず払い戻し手続きをお願いいたします。

主催:株式会社MUSIC CIRCUS(NEXYZ.Group)

企画・制作:株式会社TryHard Japan

協力:Trip.com(https://jp.trip.com/?locale=ja-jp)

Trip.comは、39の国と地域の24言語および35の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界220の国と地域にある170万軒以上のホテルと、3,400の空港を発着する600社以上の航空会社のフライトを網羅した巨大なネットワークを有するTrip.comは、24時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。

■MUSIC CIRCUS

MUSIC CIRCUS(ミュージックサーカス)プロジェクトは、10年間で総動員数62万6,500人を誇り、これまで国内外から100組1,000人以上のアーティストが参加しています。この度、株式会社MUSIC CIRCUSが東証上場のNEXYZ.Group(ネクシーズグループ)にジョインしたことにより、地域を巻き込み全国を巡る、新たな地域活性プロジェクトとして始動しています。その企画、制作、運営は株式会社TryHard Japan(トライハードジャパン)がワンストップで担っています。これまでの地方創生や文化復興は、建築物や商店街の再開発など「モノ」を創ることが中心でした。しかし、全国どこにでも、コンテンツまるごと誘致できる「MUSIC CIRCUS」では、国内外から地域に人を呼び込み、リピーターを創り出すことが可能です。音楽×花火×食×ファッション×自然を通じて交流を深め、「コト」から「効果」へと波及して人々の笑顔と喜びを共有し、地域経済の循環と発展に大きく寄与してまいります。

株式会社TryHard Japan

イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンターテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。

プレスリリースに関するお問合せ

MUSIC CIRCUS(https://music-circus.jp/)

公式LINE:https://line.me/ti/p/@jmy0028u