´Ú¹ñ¥°¥ëー¥×JUST B¡¡ÆüËÜ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÅþÃå¡ª

株式会社E-MOTION

韓国グループJUST B(読み:ジャストビー)が「2025 JUST B WORLD TOUR [JUST ODD] in JAPAN 」を2025年3月29日(土)に東京、そして3月30日(日)は大阪にて開催するにあたり、オフィシャルインタビューが到着した。

ーー久しぶりの日本でのファンミーティング「2025 JUST B JAPAN FANMEETING ‘Always and Forever’」はいかがでしたか?

Bain : 久しぶりの日本でのスケジュールだったので、より一層大切で幸せな時間でした。

ONLY Bの皆さんと素敵な思い出を作ることができましたし、その瞬間を大切に心に刻みたいと思います。

SIWOO : 本当に幸せなスケジュールでした。ONLY Bの皆さんと一緒にステージを楽しめて、また一つ学び、成長できた気がします。いつも愛していますONLY B!

ーー3月には東京をスタートに初めてのワールドツアーがはじまりますが、気分は?

SANGWOO : 3月から始まるツアーは、僕にとってとても意味のあるものです。悔いの残らないように準備してきたことを皆さんと一緒に聴いて、見て、楽しめたらと思います。

LIM JIMIN : JUST Bにとって初めてのワールドツアーなので、すごくワクワクしていますし、もっと多くのONLY Bの皆さんに会えると思うと気分が上がります!このツアーを通じて、さらに成長できると思うので、とても楽しみです!

ーー「2025 JUST B WORLD TOUR [JUST ODD] in JAPAN」での注目ポイントは?

DY : 皆さんと一緒に楽しめるステージになると思います。聴きどころや見どころなど様々なことを用意しているので、ぜひ楽しみにしてください!

GEONU : 2025年のJUST Bがどんな姿を見せ、どんなステージを披露するのか、そしてどのように僕たちの物語を紡いでいくのか、その大切な旅路を皆さんと一緒に歩んでいけるツアーになると思います。

ーー「2025 JUST B WORLD TOUR [JUST ODD] in JAPAN」で会うファンのみなさんに一言メッセージ!

LIM JIMIN : 今回のツアーでは、絶対に忘れられない瞬間を過ごしながら、僕たちJUST Bと一緒に思いっきり楽しみましょう!!

GEONU : 「Always and Forever」ファンミーティングに続き、今回はJUST Bの楽曲とパフォーマンスでいっぱいのショーになります!かけがえのない思い出を一緒に作りましょう!:)

Bain : ワールドツアー、ぜひ楽しみにしていてください!遊びに来てくれた皆さんが楽しく幸せな時間を過ごせるように僕たちも頑張ります! 会う日まで、元気で幸せに過ごしてくださいね!

SIWOO : ONLY B~~!!3月には、もっとエネルギッシュでカッコいいステージを一緒に作り上げましょう!それまで、僕たちそれぞれの場所で頑張ろうね!!

DY : ぜひ楽しみにしていてください!盛り上がって、楽しい時間を一緒に過ごしましょう!それまで健康に気をつけてくださいね!

SANGWOO : ONLY B!3月の公演にぜひ遊びに来てください!一緒に忘れられない思い出を作りましょう!僕もすごく楽しみにしています!

【2025 JUST B WORLD TOUR [JUST ODD] in JAPAN 公演概要】

2025年3月29日(土)

東京・日本教育会館・一ツ橋ホール

2025年3月30日(日)

大阪・松下IMPホール

1部

OPEN 13:00/START 13:30

2部

OPEN 17:00/START 17:30

チケット

\16,500 (税込)

・プレリクエスト先行(抽選) ※ローソンチケット

受付期間:3月4日(火) 12:00~3月11日(火) 23:59

受付URL:https://l-tike.com/justb/

・プレオーダー先行(抽選) ※イープラス

受付期間:3月4日(火) 12:00~3月11日(火) 23:59

受付URL:https://eplus.jp/justb/

・プレリザーブ先行(抽選) ※チケットぴあ

受付期間:3月4日(火) 12:00~3月11日(火) 23:59

受付URL:https://w.pia.jp/t/justb-justodd/

・一般発売

2025年3月15日(土) 12:00~

主催 e-motion studio / E-MOTION / K Tomo

制作・運営 サラウンド

お問い合わせ info@surr-music.com

公式HP/SNS

https://twitter.com/2motionstudio

https://twitter.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)